A Yalitza le ‘resbalan’ las polémicas

Adorada por muchos y despreciada por otros desde que se volvió mundialmente famosa, Yalitza Aparicio no se engancha con polémicas y trabaja en sí misma, sin importarle lo que se opine de ella.

Luego de aspirar a ganar el Óscar por su debut actoral, en “Roma”, la oaxaqueña polarizó a su país con memes, tuits y videos. “Entiendo el significado de las redes sociales, de estos medios que en un principio sólo nos ayudaban a establecer una comunicación”, dice ella.

“Lo que he hecho (al respecto) es respetarme a mí. Todo empieza con el respeto a uno mismo; respetarme a mí es esencial. Existe esta diversidad que hace única a cada persona, cada quien va a opinar diferente y cada quien sabe cómo asume lo que dicen, cada quien permite que le afecte como quiera y nadie puede impedir eso”, señala.

Aparicio es la personalidad en quien los medios y habitantes de San Miguel de Allende centraron su atención estos días por el Festival de Cine Internacional de Guanajuato (GIFF), tanto en la fiesta inaugural, el viernes, como en la ponencia magistral “Cero Violencia Contra las Mujeres”, ayer.

La actriz, invitada a dar su punto de vista para eliminar el maltrato físico y verbal a la mujer, enfatizó el poder de la información para combatir los hechos basados en ignorancia y prejuicios.

Anuncio

“Cuando veo estos comentarios, no nos informamos de todo. Yo digo que es respetable, pero es muy importante investigar, conocer, asimilar, entender antes de opinar. Y yo he aprendido a respetar. Yo me doy cuenta de mi crecimiento y de mi proceso; si hay personas que no se dan cuenta de eso, lo entiendo y nada más”.

En su camino a la consolidación como figura pública mexicana, seguirá hablando a favor de la equidad de género. “Existen muchos lugares en el país donde se cree que por ser mujer no eres capaz de ejercer algún puesto, de seguir estudiando, donde creen que sólo debes tener hijos y estar en tu casa”.

“Yo tuve la dicha de tener papás que no permitieron escuchar o darle importancia a este tipo de comentarios. Yo debía tomar mis decisiones. Es complicado enfrentarlo, pero siempre debes tener la cabeza en alto”, dijo.

Yali, como ya le dice la gente conociéndola o sin conocerla, estuvo acompañada en la ponencia por Sarah Hoch, directora fundadora del GIFF, y por Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato, quien perdió la compostura y se tomó una selfie y bromeó con ella.

ASÍ LO DIJO

Anuncio

“Desconocía que existía la posibilidad de transmitir lo que sentía y lo que pensaba con más personas, pensaba que era solo con mis amigos, mi familia, mi círculo más cercano, pero ahora lo hago de una forma distinta; lo hago a muchas más personas”.

-Yalitza Aparicio, actriz