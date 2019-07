¿Quieres ir al cine? Estos son los estrenos del 19 de julio

A continuación, un listado analítico de las principales películas que se estrenan este fin de semana en Los Ángeles, con comentarios y tráilers.

THE LION KING

Director: Jon Favreau

Voces: Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen

Género: Animación/Infantil

Anuncio

Empeñada en su labor actual de llevar los grandes títulos de su pasado al plano de la ‘acción real’, la megaempresa Disney lanza ahora una nueva versión de una de sus piezas esenciales de los ‘90, solo que, en este caso, el asunto prescinde por completo de los seres de carne y hueso.

Eso es justamente lo más sorprendente en una cinta que, a pesar de haber sido hecha completamente con computadoras, luce un nivel de fotorrealismo deslumbrante, incluso cuando muestra las praderas de la selva y los ambientes desérticos. Sin embargo, esa misma característica le quita emoción al asunto entero, sobre todo cuando se trata del villano Scar, que era mucho más interesante en su versión de animación tradicional. Se trata, en suma, de una película llena de maravillas visuales, pero ciertamente innecesaria.

ROJO

Director: Benjamín Naishtat

Reparto: Darío Grandinetti, Claudio Andrea Frigerio, Alfredo Castro

Anuncio

Género: Thriller político

El cine argentino de calidad vuelve a hacerse presente con “Rojo”, tercera película de un joven cineasta bonaerense que está siendo catalogado ya como uno de los talentos más grandes del cine latinoamericano actual.

En este caso, Naishtat nos ubica en la década de los ’70 para contar una impactante historia de impunidad y complicidad que se desarrolla poco antes de la llegada de la dictadura militar y que, además de contar con excelentes actuaciones (Grandinetti está estupendo) y de servir como un relato de denuncia con preocupantes alusiones a la situación del presente, funciona a nivel cinematográfico como un creativo tributo a los grandes ‘thrillers’ hechos por los maestros del cine estadounidense durante la misma época que se retrata.

LUZ

Director: Tilman Singer

Reparto: Luana Velia, Jan Bluthardt, Nadja Stubiger

Género: Terror

Afortunadamente, el cine de terror no es una entidad inamovible, por lo que no todas sus propuestas toman la ruta convencional y/o comercial que suele circular por las multisalas; y “Luz” es el mejor ejemplo de ello.

Emplazada en una ciudad germana indeterminada y valiéndose de diálogos en alemán y español, esta original cinta independiente tiene como protagonista a una inmigrante chilena que trabaja como taxista pero que se pasa la película entera en un precinto policial donde es sometida a un interrogatorio bajo hipnosis luego de un accidente automovilístico. Cargada de un minimalismo extremo que será sin duda enervante para muchos (pero que nos recordó la obra del grandioso David Cronenberg), y apoyada en una premisa de posesión satánica que nunca se define del todo, la cinta posee un aire de misterio y de maldad que prometen darle carácter de culto.

Anuncio

SWORD OF TRUST

Directora: Lynn Shelton

Reparto: Michaela Watkins, Jillian Bell, Marc Maron

Género: Comedia

Las comedias independientes pueden llegar a ser lo suficientemente raras como para no provocar muchas risas, pero “Sword of Trust”, el noveno largometraje de la competente cineasta Lynn Shelton (“Laggies”, “Outside In”), cumple razonablemente su cometido, sin llegar a ser hilarante y refugiándose en un tercer acto no del todo convincente.

Para nosotros, la presencia más grata por aquí es la de Marc Maron, el director de TV de la serie “GLOW”, quien interpreta al dueño de una tienda de artículos empeñados enfrentado a la venta a terceros de una espada antigua que, según la pareja de lesbianas que se la ofrece, probaría que el Sur ganó realmente la Guerra Civil, lo que atrae a varios ‘rednecks’ como compradores potenciales. Aunque el concepto político no llega demasiado lejos, la simple idea es suficiente como para darle originalidad y frescura a lo que se cuenta.