Miley Cyrus niega haber engañado a Liam Hemsworth

Miley Cyrus salió en su propia defensa en Twitter para desmentir los rumores de que su relación con Liam Hemsworth terminó porque supuestamente lo engañó con Kaitlynn Carter.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores, a quienes amo, y al público, el 100 por ciento del tiempo”, escribió.

“Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”. En sus declaraciones, la celebridad hizo mención a sus problemas con adicciones en el pasado, y señaló que a pesar de todo eso, ella siempre le fue fiel a su ex pareja.

“Me colgué en una bola de demolición desnuda. Probablemente hay más desnudos míos en internet que tal vez de cualquier otra mujer en la historia”, dice el texto. “Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay secretos a descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia de mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, y la conclusión es que YA CRECÍ".

Añadió que aún siente amor por Hemsworth a pesar de todo lo ocurrido, pero que la decisión de separarse de él tuvo que ver con tema de salud mental y crecimiento personal. “Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por infiel. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", dice el texto.

“PERO en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Soy la más saludable y feliz que he sido en mucho tiempo. Puedes decir que soy una hillbilly twerking, fumadora de marihuana, de boca sucia, pero no soy una mentirosa”.

A un día de que se difundiera la noticia de la separación de los protagonistas de La Última Canción, diversos medios revelaron fotos de la cantante junto a la blogger besándose durante sus vacaciones en Italia. Días después, fuentes revelaron a Page Six que vieron a las famosas prácticamente teniendo relaciones sexuales en el bar Soho House, en West Hollywood. Este miércoles se dio a conocer que la estrella de Los Juegos del Hambre le pidió el divorcio a la protagonista de Hannah Montana.