Armando Manzanero sale en defensa de las mujeres

A pesar de no estar del todo de acuerdo con la violencia en la pasada manifestación de mujeres en la Ciudad de México, Armando Manzanero expresó su apoyo hacia el género femenino.

“Me parece sensacional lo que pueden hacer, lo que no me parece y no estoy de acuerdo es que entre la mala acción o lastimar un monumento tan maravilloso como lo es el Ángel de la Independencia, porque cuando entra la violencia yo ya no lo apruebo”, expresó el cantautor.

Previamente en una conferencia de prensa, el también productor musical se dijo honrado de presentar a la cantante tapatía Miriam Solis, quien dio a conocer su álbum Feria de Amor. “Soy fanático de la música, reconozco lo nuestro, lo que se hace en México.

“Cuando encuentro a alguien como Miriam, con esa calidad, me gustaría ir hasta la Basílica a pedirle a Dios para que los demás se fijen en eso, en la música que es nuestra”, dijo Manzanero. Acompañada de mariachi, la artista deleitó a los medios de comunicación con el tema “Feria de Amor”.

Anuncio

Antes de marcharse, el compositor lamentó también el deceso de Celso Piña. “Fue un ser maravilloso, con la mejor forma de imponer en el mundo, con un estilo muy grande. Lo había visto y escuchado, pero nunca tuve el gusto de decirle: '¿Cómo le va, maestro Piña?’”, dijo Manzanero.