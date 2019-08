Ricardo Montaner es fiel a su esencia, pero el saber aprovechar los cambios lo mantienen en la cima del cielo

Si pensabas que hablar del éxito de sus hijos a nivel profesional y personal era su mayor orgullo, no te imaginas lo que es escuchar a Ricardo Montaner cuando se expresa de sus nietos. Sus palabras se convierten en todo un poema.

“En el caso de ellos no puedo hablar porque se me cae la baba”, es lo primero que señaló el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner en su visita a los estudios de LA Times en Español.

“Ellos me derriten especialmente. Hoy publiqué una foto de Antonella, que por cierto equivoqué el nombre y puse Salomé (su otra nieta) cuando era chiquita y está al lado de un caballo que se llama ‘Spirit’ que se nos fue al cielo hoy, allá en la finca donde tenemos la Fundación, entonces toda la familia estamos muy tristes porque fue el primero que tuvimos y era el más viejito de todos y esta mañana no amaneció”, confesó en tono de tristeza y luego agregó con una leve sonrisa. “Los nietos te dan una perspectiva de la vida totalmente diferente y yo estoy viviendo esa etapa a plenitud”.

El afamado cantante sabe que la institución familiar es lo más grande que tiene y más cuando observa que está protegida por un manto divino que él mismo honra en cuerpo alma.

Y pesar del momento afectivo que embarga a la familia en este instante con la pérdida de Spirit, Montaner continúa con sus compromisos de promoción por este lado del país y con la simpatía que lo caracteriza, a sus muy bien llevados 61 años de edad, el interprete de “El poder de tu amor” llegó a nuestra cita para compartir el importante momento musical que vive con el lanzamiento de “Montaner”, su nuevo álbum de 10 temas, que cuenta con la colaboración del prometido de su hija Eva Luna, el talentoso colombiano Camilo Echeverry, quien es coautor en ocho de los temas, mientras que sus hijos Mau y Ricky son coautores de cuatro canciones y Yasmil Marrufo, con quien a lo largo de su carrera ha impuesto un sello incomparable, es coautor en cuatro temas.

“Es que si eres fiel a tu esencia, fiel a tus raíces y mantienes esto (como lo) que te traigo hoy que es un álbum de 10 canciones de amor, que no pierdes el romanticismo, pero que te das el gusto de vestir con más modernidad y con aire y atmósferas, que son muy del día de hoy, de lo que se oye, de lo que llaman ‘urbano’ y lo pongo entre comillas porque lo urbano no es otra que cosa que el pop evolucionado, (es que logras mantenerte)”, explicó el cantautor e intérprete con más de 42 años de carrera musical.

De este álbum que se lanzó el 24 de mayo, el primer sencillo fue “¿Qué vas a hacer?”, que hoy en día tiene 43 millones de visitas en Youtube y contó con la participación de los cantantes Lali y J Balvin como actores, mas no como intérpretes musicales.

En el segundo corte, “No me hagas daño” (más de 4 millones de vistas), Montaner contó con la participación de Nicky Jam y Alejandra Zavala como bailarines y ahora regresa con el tercer promocional titulado “Vasito de agua” que, a un mes de su lanzamiento, sobrepasa los 2 millones de visitas en Youtube y en el que cuenta con la colaboración del cantante urbano de origen puertorriqueño, Farruko.

“Fue un invitación muy orgánica y fluida que salió de lo espontáneo, de un encuentro que parecía casual, sin embargo Dios lo tenía ahí como agendado. Nos encontramos en el estudio y ahí mismo nació sin decirle nada, la inquietud de que participara en ‘Vasito de agua’ que es esta canción que nos ha traído hoy hasta Los Ángeles”.

Para Montaner este álbum es una satisfacción enorme ya que a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de incursionar en otros géneros más allá de su reconocida balada pop, pasando por bachatas y regional mexicano, entre otros. Y esta ocasión no es la excepción. “En mi carrera he experimentado con otros ritmos en plena época de (temas como) ‘Tan enamorados’ y ‘La cima del cielo’ y todo eso, grabé ‘Vamos negro pa’ la conga’ y ha sido una de mis canciones fundamentales de toda mi carrera. Inclusive he llegado a grabar vallenato, bachata, he cantado tango. En el penúltimo disco, en el anterior a éste, fue un álbum dedicado a México en donde canté canciones regionales. La verdad que yo pienso que la carrera de un artista, de un cantante, debes permitirte todos estos lujos”, dijo el cantautor.

Larga trayectoria

Con 42 años de trayectoria, Montaner comenzó a los 14 años como parte de una banda de rock. A los 18 grabó su primer sencillo en formato de vinilo 45 rpm y a esa misma edad se convirtió en padre de Alejandro. “Y es que comencé muy jovencito y por eso hace tanto, porque empecé en plena adolescencia tocando la batería en una banda de rock y por eso se amplía tanto la carrera”, explicó.

A igual que él, sus hijos Mau y Ricky también comenzaron de muy jóvenes en la música y aunque les ha costado alcanzar el reconocimiento, hoy ocupan un sitial de honor en el espectro musical de la actualidad. “Y yo muy orgulloso como papá. Hablábamos hace un rato, ellos están en Buenos Aires y como bien decías le ha costado trabajo, pero hoy están disfrutando de una enorme popularidad a través de las canciones y el hecho de que estén escribiendo y produciendo a otros artistas es también muy importante”, expresó con orgullo sobre sus hijos Mau y Ricky, quienes han conseguido millones de visitas en Youtube gracias a su talento y sus colaboraciones al lado de artistas como Nacho, Sebastian Yatra, entre otros.

Finalmente, Ricardo compartió con nosotros que ya están listos los preparativos para la sexta boda con su esposa Marlene Rodríguez, quien además de ser la directora de sus videos desde siempre, es la “directora” de su vida entera. “Desde que yo conocí a Marlene, ella me dirige todo… incluyendo los videos”, señaló entre risas.

Agregó que para la nueva renovación de votos, la cita será muy familiar en Santorini, Grecia. “El 20 de este mes nos vamos y lo celebramos el 26. Será algo muy sencillo, cuando cumplimos 25 años, no fuimos todos de crucero y convocamos a los amigos y juntamos como unas 30 personas, pero esta vez será más intimo por la lejanía y nuestros hijos van a ser lo encargados del acto como tal, diremos una oración en lugar bien bonito, para renovar votos y relegirnos como marido y mujer”.

Aunque está listo para vivir una gran alegría con su familia, Montaner se detiene a pensar en los motivos que le dan tristeza su vida y el principal tiene que ver con la vida misma. “Ver el poco valor que la gente le da a la vida. La vida es inmensa y al mismo tiempo es frágil. Entonces la gente que irrespeta la fragilidad de la vida no le da valor a existencia y eso me pone muy triste”.

Eso precisamente es lo que hoy está ocurriendo en su país Venezuela, donde a diario la administración del gobierno venezolano está dejando morir a miles de ciudadanos por la falta de comida, medicinas y demás insumos básicos. Y aunque se tuvo una esperanza con la llegada del presidente interino Juan Guaidó, las cosas en Venezuela no han terminado de tener una salida favorable para el pueblo. Sobre este punto, Ricardo Montaner, un activista en defensa de su gente, esto es lo que señaló.

“Nosotros estamos viviendo allá un largo episodio de una trama complicadísima. Venezuela ya lleva más de 21 años sufriendo esta dolorosa etapa. Hoy en día se ha perdido en Venezuela la capacidad de reacción. Solamente un milagro y la actuación de los países vecinos es lo único que nos puede sacar (del abismo)”, dijo y luego agregó.

“Yo siento que Guaidó ha hecho todo lo que puede, de hecho ha ejercido como Presidente interino, lo que pasa es que no solamente es él, la misma oposición se ha como dividido y eso le resta como cualquier iniciativa, pero hay que tener esperanza y que los países ejerzan mayor presión, especialmente Estados Unidos”, concluyó.