Universal celebrará el 4 de Julio con fuegos pirotécnicos

Los fuegos artificiales llegan por primera a Universal Studios Hollywood en una celebración de 4 de Julio.

La fiesta de Independencia la celebrará el parque temático con los visitantes, quienes disfrutarán de un espectacular despliegue de fuegos pirotécnicos en diferentes locaciones dentro del parque temático.

Esta nueva adición esta incluida con el precio de admisión a Universal Studios Hollywood por lo que no es necesario pagar por disfrutar de esta actividad.

Es la primera vez que Universal Studios celebra el Día d ela Independencia.

A medida que el espíritu del Día de la Independencia recorre el parque temático, los visitantes pueden disfrutar el festejo en las populares atracciones y espectáculos, antes de que comience la extravagancia pirotécnica sincronizada a una variedad de temas musicales de Universal, comenzando a las 9:30pm.

Además de la exhibición de fuegos artificiales, los visitantes pueden deleitarse con el regreso de “Dark Arts at Hogwarts Castle” mientras ilumina el cielo durante la noche, los espectáculos nocturnos con luces, música y efectos especiales dentro de “The Wizarding World of Harry Potter” y todas las clásicas atracciones.

El programa se extiende desde el sábado 22 de junio hasta el 11 de agosto.