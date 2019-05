¡Que la fuerza te acompañe! Star Wars: Galaxy's Edge abre sus puertas este viernes y esto es el adelanto que esperabas ver

El momento más esperado ha llegado,este viernes 31 de mayo "Star Wars: Galaxy's Edge" abre sus puertas en Disneyland luego de haber sido la atracción más promocionada en años para un parque temático de California y realmente de todo Estados Unidos.

Se trata de una atracción que no solamente llama la atención de los fanáticos de Star Wars de todas las edades, sino que ha logrado despertar la cuiriosidad de aquellos y aquellas que ni siquieran saben quién es Luke Skywalker o Darth Vader, quiénes son los de la resistencia, el lado oscuro o El Primer Orden.

La nueva área de "Star Wars Land" (como algunos han decido llamarla) tiene una extención de nada más y nada menos que 14 acres y de acuerdo a informaciones extraoficiales, el costo ha sido de aproximado 1 billón de dólares para su concepto y construcción.

El mayor atractivo de "Star Wars: Galaxy's Edge” es el simulador “Millennium Falcon: Smugglers Run” que a partir del viernes entra en funcionamiento para los afortunados visitantes, además de "Star Wars: Rise of the Resistance" que se lanzará más adelante, pero este mismo año.

Con grandes expectativas, los “afortunados visitantes” (y los llamamos así porque tuvieron la suerte de conseguir sus pases con antelación) llegan a "Galaxy´s Edge" no solamente pendientes de los juegos interactivos, sino de todo lo que significa el diseño del área que de seguro los hará sentir dentro de las películas de la saga en medio de un “planeta” ficticio llamado Batuu. Y dentro de las instalaciones podrán vivir sus propias aventuras, porque se sentirán hasta intimidados por los personajes que estarán en los alrededores, en lugares muy reales y ambientados con música especialmente creada para la atracción.

Otros de los atractivos es que podrán visitar las tiendas que venden cientos de productos de Star Wars y los muy solicitados sables de luz, además de los droides diseñados a la medida, incluido el famoso R2- D2, para que sientan la experiencia lo más real posible. Además habrán trajes de los personajes que muchos seguramente querrán comprar y lucir. Igualmente, podrán disfrutar de áreas de comida y bebidas con aspecto intergalactico y sabores que te sorprenderán, incluida una cantina con la temática Star Wars, muy similar al que han visto en algunas de las películas de la saga. Este lugar es toda una experiencia con luces sicodélicas, mobilario peculiar y donde venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas de diferentes colores atractivos y sabores citricos. También hay estaciones de “snacks” para cuando van caminando por el lugar. Algo que llama la atención son los refrescos de la firma Coca-Cola con envases pequeños en forma de droides. Dignos de coleccción.

Hay algo importante y es que los visitantes de Disneyland que tienen pases anuales no tienen garantizado el acceso al área de Star Wars, al menos no por ahora. Los pases para este momento de apertura ya han sido entregados a los “afortunados” que lo solicitaron por internet con anticipación y a aquellos que son huéspedes de los hoteles de Disneyland en California. Durante estas primeras semanas, el área está abierta solamente para los invitados con reservaciones y que tengan los brazaletes de colores asignados a las cuatro horas que pueden estar adentro. Pasadas las cuatro horas asignadas tendrán que abandonar el área para darle paso a los que tengan sus brazaletes correspondientes a la hora de ingreso. Esto se aplica incluso a las tiendas y restaurantes.

Pero recuerde, que a partir del 24 de junio ya no se necesitará tener reservaciones y podrá visitar el área, aunque no puede olvidar que mucha gente al igual que usted no tuvieron oportunidadde conseguir sus pases para asistir antes del 24 de junio, así que muchos querrán ser los primeros en disfrutar de la atracción.

¿Qué más debo saber antes de ir?

Para comenzar se requiere la admisión regular al parque temático. No habrá un boleto por separado para Star Wars: Galaxy's Edge.

Entrada a Batuu

Debido a que anticiparon la emoción galáctica durante los primeros meses de este año, “Star Wars: Galaxy's Edge” estará abierto durante las horas normales de operación del parque. No se incluirá en Extra Magic Hour o Magic Morning en Disneyland Park. Estará disponible durante las”'Magic Hours extra" en Hollywood Studios de Disney World, en Florida solamente una vez que se inaugure el 29 de agosto de este año.