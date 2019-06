Niurka Marcos asegura que fue 'la mejor aventura' y muestra lo fue su relación con Edith González

La llaman “La mujer escándalo” y cada vez que abre la boda, genera controversia. Ese es su estilo.

Y esta vez no fue la excepción, ya que la actriz y vedette Niurka Marcos habló de todo por su paso por Los Ángeles, en donde junto con el elenco de la obre teatral de comedia “La Semesienta” ofreció una conferencia de prensa para promover la producción.

Ahí, le preguntaron sobre la diferencias que tuvo con Edith González porque supuestamente se disputaban el trono de “Aventurera” y así se defendió.

“Yo te voy a decir una cosa, está muy fuera de lugar tu comentario”, le comentó Niurka a la reportera, “no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo de esta vida e hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó", respondió.

Pero luego la que hizo un comentario fuera de lugar y haciendo gestos de "diva", fue la misma Niurka.

Juan Manuel Navarro Dice que fue la mejor Aventurera Dice que fue la mejor Aventurera (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

"Yo fui la mejor 'Aventurera', 'I'm sorry for everybody', esté quien esté, se vaya, se ponga, se sienta, se suba, se baje, pero para terminar que es lo más importante, ojalá le hubieran hecho ese homenaje no a Edith, a todos los que se nos han ido, pero en vida, a mí cuando yo me pele con 100 años hagan una fiesta, un reventón de una semana. Háganme todos los homenajes que quieran, en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta, porque nadie es perfecto”, comentó la cubana.

Sin embargo, quiso aclarar que no fue enemiga de Edith González y que la estimaba porque ella era muy amiga de su ex, Juan Osorio.

“Sí quiero decir esto muy importante, porque hay que matar a las víboras por la cabeza, yo no era íntima ni de ella, ni de su familia, pero si estuve muy cerca de Juan (Osorio) que la apreciaba mucho", dijo Niurka, quien compartió foro con Edith en la telenovela "Salomé", junto a Rafael Amaya.

“Me mantuve al tanto de su salud por medio de Juan, al momento que me enteré que falleció le mandé un mensaje a Juan. Yo soy religiosa, lo primero que hice al llegar a casa fue ponerle su asistencia, ponerle su velita, su incienso, regalarle un Padre Nuestro y sobre todo la paz a la familia, que es un dolor muy profundo para la familia. Lo hice de manera privada porque no me gusta hacer circos de estas cosas", continuó.

Niurka, en la conferencia estuvo acompañada por los actores Luis de Alba, Alfonso Zayas, Pepe Magaña, Rafael Inclán, Gustavo Minguía y Luis Manuel Avila, entre otros, y ahí también tuvo comentarios esquivos acerca del movimiento “Me Too”.

“Yo del movimiento, no me interesa hablar porque yo creo en la realidad de la vida, yo no soy sindicalista, ni nada de eso, yo tengo mi propia palabra y no gusta involucrar o embarrar a nadie de mi palabra, que es frontal y directa, como un bazucazo”, indicó.

Juan Manuel Navarro Niurka Marcos se la va las manos y pone las cosas en su lugar. Niurka Marcos se la va las manos y pone las cosas en su lugar. (Juan Manuel Navarro) (Juan Manuel Navarro)

“Entonces si queremos juzgar a quiénes las piden, primero tenemos que eliminar a quiénes las ofrecen, entonces dejémonos de ser víctimas porque yo si conozco que llegan sin calzones para que el pa…sea más rápido. Y otra cosa que quiero decir al respecto, que es muy importante, yo y todo el mundo tenemos el mismo derecho de elegir y darle fuerza al no, como elegimos y le damos fuerza al sí", expresó.

“Qué fácil es decir si cuando vas a recibir un beneficio, pero qué difícil es decir que no cuando vas a perder un beneficio que involucra la prostitución, yo dije que no y perdí oportunidades. Acá estoy y no me he muerto por haber dicho que no, o sea, que pudieron decir que no cuando les dijeron 'la nalga o el personaje'”, expresó sin pelos en la lenguay de manera fuerte y frontal ante las preguntas que le hicieron.

También, le cuestionaron si a ella alguna vez la ha traicionado alguna colega suya.

"Pues claro, lo hemos vivido todo, vivimos en una farándula, industria donde hay bueno y hay malo. Nada mas que hay gente que tenemos la habilidad de evadir las adversidades.

“A mí me pueden traicionar una vez, la segunda no llega, me aislo de esa persona, me separo, lo hago a un lado, lo saco de mi vida”, afirmó.

La también bailarina comentó ser una persona transparente que le gusta rodearse de buenas personas como sus actuales compañeros de “La Semesienta”, con quienes ya ha trabajado varios años.

“Ellos son buenos conmigo y yo también”, dijo, “somos una familia, me preocupo por ellos, nos llevamos excelente”.