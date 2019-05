Muere Chen Kai, ídolo de chicos y grandes

Conocido como uno de los máximos representantes del ilusionismo en México, que marcó época entre niños y jóvenes de la década de los ochenta y noventa, Julio Ulises Hijuelos Cervera murió este viernes a causa de una infección en los pulmones.

Su nombre artístico fue Chen Kai y fue uno de los invitados más recurrentes en el extinto programa televisivo Siempre en Domingo.

"No va a haber funeral, él no quería. No estará en ningún velatorio. Todos estamos muy tristes, nos dio muchas alegrías y fue un gran hombre, un gran padre de familia", indicó su colega y gran amigo Ari Sandy.

Chen Kai, quien nació el 30 de agosto de 1939 en Mérida, Yucatán, deja a su esposa, Carmelita, y a cuatro hijas, entre ellas Kenya Verónica Hijuelos, quien fue integrante de Timbiriche, antes de la salida del disco 11, y luego formó parte de Agualuna.

Sus otras hijas, Lorena, Gabriela y Sandra, no se dedican al medio artístico, y, de acuerdo con versiones de personas cercanas, están muy afectadas por su partida.

"Él tuvo un episodio de salud muy complicado el año pasado, pero se repuso. Ahora nos dijeron que es por complicación de una infección en los pulmones", comentó Ari Sandy.

El entrevistado dijo que Chen Kai fue contemporáneo y paisano de su papá, el Mago Krotani. "Siempre en Domingo lo lanzó a la fama, creo que fue el mago que más salió ahí. También armó el espectáculo para Olga Breeskin, en el Hotel Continental".

Se especializó en magia con palomas e incluso le dio asesoría a David Copperfield para varios de sus trucos.