Mickey Mouse es DJ de su propia celebración junto a Minnie

Parece mentira, pero en este 2019 se cumplen 90 años de magia con la pareja que comenzó esta aventura: Mickey y Minnie Mouse y lo mejor es que lo quieren celebrar con una gran fiesta que han decidido llamar “Get Your Ears On – A Mickey and Minnie Celebration” ("Ponte tus orejas: Una celebración de Mickey y Minnie").

Y la fiesta da inicio ya a partir de este 18 de enero en el Disneyland Resort de Anaheim, donde todos están invitados a festejar la mayor celebración de Mickey y Minnie en la historia de Disneyland.

Vestidos de blanco con detalles multicolor, Minnie y Minnie nos recibieron la noche del pasado miércoles para ofrecernos un adelanto de los que todos pueden esperar en esta celebración donde la onda retro con la actual se conjugan en diferentes áreas del famoso parque temático para el deleite de los invitados a esta celebración, osea tú y tu familia.

Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort Mickey Mouse y Minnie Mouse. Mickey Mouse y Minnie Mouse. (Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort) (Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

Durante varias generaciones, Mickey y Minnie han dado alegría a millones de personas alrededor del mundo, y por ello, los visitantes que se acerquen al Disneyland Resort a partir de ahora serán invitados a lucir “sus orejitas” y juntos celebrar los 90 años de magia al lado de sus personajes favoritos.

Durante la noche de presentación a los medios de hace apenas unas horas, pudimos enterarnos que #GetYourEarsOn está presente de numerosas maneras para celebrar el legado de Mickey y Minnie, con entretenimiento y decoración novedosas a lo largo y ancho del parque.

Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort Mickey Mouse y Minnie Mouse Mickey Mouse y Minnie Mouse (Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort) (Richard Harbaugh / Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

Los más delicioso es que no solamente lo disfruitarás a través de la vista (por el colorido) y el oído (con la música) sino también a través del paladar, ya que por tiempo limitado ofrecerán nuevas propuestas de comida y bebidas inpiradas en la ocasión festiva, así como coloridos bolsos, orejitas, camisetas, sueters y una infinidad de productos para la venta donde el color violeta o con detalles violetas son los tonos que se imponen en esta temporada.

Algo que sin duda sorprenderá a los visitantes es que al caer la noche llega a Main Street U.S.A, al Castillo de la Bella Durmiente y fachada de “it’s a small world”, el espectáculo “Mickey’s Mix Magic”, el cual ilumina la noche con un nuevo espectáculo de proyección nocturno en el que se rendirá homenaje al dueño de la casa: Mickey Mouse, quien se convierte en el DJ de su propia celebración.

Get Your Ears On Celebration Get Your Ears On Celebration SEE MORE VIDEOS

Haciéndo un recorrido musical por historias como Aladino, El Libro de la Selva, Frozen, Coco y muchas de las historias de Disney, Mickey pondrá a bailar todos los presentes con sus variantes modernas y mezclas musicales que conjugan el pasado con los ritmos actuals que gustan atanto a niños como adolescentes y adultos.

Pero lo mejor es cuando “DJ” Mickey pone a sonar el nuevo tema “It’s a Good Time” y lo mezcla con versiones novedosas de algunos de los temas más populares de Disney.

Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort Mickey's Mix Magic lights Mickey's Mix Magic lights (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort) (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort)

Además de las fachadas, a lo largo de la avenida Main Street, U.S.A. y la fachada de “it’s a small world” se puede apreciar como son bañadas de proyecciones e iluminación de láseres como los que ya hemos visto en Disney World en atracciones de Star Wars. Se trata de la más avanzada tecnología, convirtiéndose en un extraordinario despliegue de imágenes y sonidos para la celebración. Y en noches selectas, “Mickey’s Mix Magic” podrá contar con el adicional de fuegos artificiales, lo cual le da mayor realce a la celebración.

“Get Your Ears On” Celebration Dance Party: Desde el 25 de enero tendrá lugar la fiesta del Baile de Celebración de “Get Your Ears On” cada atardecer en Tomorrowland Terrace en el parque Disneyland. Los visitantes de todas las edades podrán bailar junto a algunos de sus personajes Disney favoritos al ritmo de la canción de celebración “It’s a Good Time”, además de otros temas populares de Disney.

Durante nuestro recorrido por Disneyland luego que todos los visitantes abandonaron el parque, pudimos visitar el taller donde se alojan algunas de las carrosas que formarán parte de “Mickey’s Soundsational Parade”: El popular desfile “Mickey’s Soundsational Parade" que estará regresando al parque Disneyland este 25 de enero con un inicio novedoso y digno para emprender la fiesta.

Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort Mickeys Mix Magic lights Mickeys Mix Magic lights (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort) (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort)

Se trata de una carroza con una enorme figura de 19 pies de Mickey Mouse tocando el tambor y abajo de ella veremos a Goofy bailando, jalando y dirigiendo el recorrido con su peculiar y simpática personalidad.

Por su puesto, Mickey liderará el desfile en una apertura a lo grande inspirada en los clásicos y nostálgicos muñecos Mickey de jalar. Después, Chip ‘n’ Dale abren camino con un pastel gigante de 12 pies de alto, mientras Mickey y una flota de tambores integran un desfile fantástico y musical de personajes Disney.

Tambien para San Valentin

La pareja más famosa del mundo también celebrará mes de San Valentín a partir del 22 de enero al 18 de febrero. Minnie y Mickey estarán festejando el amor al lado de los enamorados ya que desde que entren al parque, los visitantes verán un nuevo “retrato” de Mickey Mouse hecho de flores, y después podrán disfrutar de una encantadora y festiva decoración para San Valentín a lo largo de Main Street, U.S.A., y en Small World Mall.

Durante el mes de San Valentín, los visitantes también podrán formar parte de Minnie’s Valentine Surprise (La sorpresa de Minnie para San Valentín), una experiencia de búsqueda de tesoro muy especial en el parque Disneyland.

Disneylnad MICKEY'S SOUNDSATIONAL PARADE MICKEY'S SOUNDSATIONAL PARADE (Disneylnad) (Disneylnad)

Tras la compra de un mapa conmemorativo y pegatinas o calcomanías en localizaciones selectas, los visitantes podrán iniciar la búsqueda de los valentines ocultos que Minnie ha dejado para Mickey alrededor del parque.

Una vez finalicen con la misión, podrán devolver el mapa a la localización designada para cambiarlo por una sorpresa muy especial para San Valentín.

Aún cuando todos sabemos que Disney ha aumentado sus tarifas en los boletos de admisión, por tiempo limitado, se podrá visitar el Disneyland Resort por $70 al día si se adquiere el boleto de tres días, un parque por día.

Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort The monorail The monorail (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort) (Joshua Sudock / Joshua Sudock/Disneyland Resort)

También están disponibles los boletos de cuatro y cinco días. Los boletos se pueden adquirir hasta el18 de mayo de 2019 y pueden ser usados para visitas a los parques hasta el13 de abril de 2019, y del 23 de abril al 23 de mayo de 2019.