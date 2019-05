Llegan las noches latinas en la temporada 2019 del Hollywood Bowl

Cinco fechas tendrá el venezolano Gustavo Dudamel en la nueva temporada de Hollywood Bowl, destacando su participación al lado de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien sigue pegada entre el público de todas las edades.

Lafourcade que hoy suena insistentemente en las emisoras radiales y en las redes sociales junto a Los Ángeles Azules con su sencillo “Nunca es suficiente”, ahora compartirá con la Filarmónica de Los Ángeles y una vez más con Gustavo Dudamel, tras haberlo hecho en el Disney Hall, en uno de los escenarios más emblemáticos de California el proximo 21 de julio.

La temporada 2019 en el Hollywood Bowl que se inaugural el 8 de junio se inicia con la presentación del Playboy Jazz Festival que se extiende hasta el 9 de junio, mientras que la gran apertura estará a cardo del reconocido ganador del Grammy John Legend el 15 de junio, donde su espectáculo contará con un explosivo show de fuegos pirotécnicos que le darán brillo al gran inicio de la temporada.

Uno de los espectáculos que atraerán la atención de la familia es el concierto “Harry Potter and the order of The Phoenix” a cargo de la Hollywood Bowl Orquestra dirigida por Sarah Hicks. “Into the Woods”, otro exito de la pantalla basada en el libro de James Lapine, también llegará al escenario del Hollywood Bowl durante tres fechas que van desde el 26 al 28 de junio.

Y si de éxitos se trata, el 16 y 17 de julio llega al entarimado del Hollywood Bowl la presentación de Jurassic Park en Concierto, cuya música se interpretará en vivo a cargo de la Filarmónica de Los Ángeles que será conducida por David Newman.Otro de los esperados conciertos será el que estará ofreciendo la leyenda de la música Barry Manilow, quien interpretará sus grandes éxitos acompañado de la Filarmónica de Los Ángeles los días 6 y 7 de septiembre.. Tony Bennet, una de las más grandes celebridades de todos los tiempos, también honrará con su presencia para interpretar los grandes temas de la música Americana en una velada bajo las estrellas el 10 de julio.

Y hablando de estrellas, una que sin duda que brillará más es la cantante estadounidense Cyndi Lauper acompañada de la Orquesta del Hollywood Bowl que será conducida en esa ocasión por Thomas Wilkins. Una velada para las “Chicas y Chicos” que solo quieran divertirse los días 12 y 13 de julio.

El legendario Herbie Hancok, quin estuvo presente en la velada de anuncio de la temporada junto a Gustavo Dudamel, también tendrá su fecha de concierto el 21 de Agosto. El multiprediado músico compartirá el escenario con la banda de jazz Next Generation y la presentación especial de Noname and Phoelix.

¿Y los latinos?

Aparte de Natalia Laforcade, también habrá la participación de otros músicaos latinos, como es el caso de la chilanga banda Café Tacvba y su vocalista Rubén Albarrán. La famosa agrupación mexicana llega al escenario del Hollywood Bowl con su pecualir muestra musical banana de ritmos indie, rock, electrónico, cumbia, norteña y más para poner a bailar a sus seguidores el 15 de septiembre para celebrar justamente las Fiestas Patrias de México y Centroamérica.

Los integrantes de la legendaria banda Ther Gipsy Kings le pondrán el toque de flamenco a la temporada los día 2 y 3 de agosto junto a participación de Nicolas Reyes, Tonino Baliardo y Las Cafeteras.

El 24 de agosto la banda local La Santa Cecilia compartirá el escenario con Pink Martini junto a la Hollywood Bowl Orchestra bajo la conducción Thomas Wilkins.

La Asociación Filarmónica de Los Ángeles anunció también detalles de los menús para la temporada 2019 Hollywood Bowl Food + Wine. Ahora en el cuarto año, con la galardonada chef Suzanne Goin y la restauradora Caroline Styne, Hollywood Bowl Food + Wine promete una cena excepcional para los visitantes del lugar emblemático. En el Hollywood Bowl, sus ofertas inspiradas en California, que incluyen tres restaurantes y tres mercados además de los menús Terrace y Garden.

De acuerdo a los organizadores, los boletos se pueden adquirir en el sitio hollywoodBowl.com y para más información en el 323-850-2000.

Como sabemos, el estacionamiento es uno de los dolores de cabeza de los visitantes, por lo que este año habrán lugares de “park & ride” en muchos puntos de la ciudad como Arcadia, Culver City, Downey, East L.A., El Monte, Rowland Heights, Santa Mónica, Sherman Oaks, Torrance, Westwood, Pasadena y Lakewood. El precio del boleto de ida y vuelta es de $12 en dinero en efectivo y $7 cuando se compra por adelantado en el sitio de hollywoodbowl.com.

Otros lugares para estacionar en el mismo local en cuatro lotes diferentes con precios que van desde los $21.