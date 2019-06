Inicia en julio el montaje ‘The Way She Spoke’ protagonizado por Kate de Castillo

Hoy se anunció el proximo estreno en Nueva York del ganador del 2018 Dramatists Guild y Premio Lanford Wilson Isaac Gomez, “The way she spoke”, un montaje dirigido por Jo Bonney y protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo.

La obra es el próximo proyecto de Audible Theater en el Teatro Minetta Lane y es el debut en inglés en los escenarios teatrales de Nueva York en un unipersonal para la mexicana Kate del Castillo.

“The way she spoke” comienza sus presentaciones de pre-apertura el lunes 8 de julio y su noche oficial de apertura está pautada para el jueves 18 de julio en el Minetta Lane Theater (18 Minetta Lane, entre MacDougal y 6th Avenue, una cuadra al sur de W. 3rd Street), el hogar creativo de Audible para presentaciones en vivo en New York. Audible Inc., es el mayor vendedor y productor de audiolibros descargables y otros entretenimientos de la palabra hablada

La pieza presenta a una actriz entrando en un teatro, toma un guión y comienza a leer. La historia que se desarrolla presenta terribles e inquietantes detalles sobre del asesinato de miles de mujeres en Juárez, México y el descubrimiento de estos detalles por un dramaturgo y cómo su travesía se convierte en un descubriento y una gran responsabilidad.

A medida que las líneas se difuminan entre la teatralidad y la realidad, surgen preguntas intensas y provocativas que exigen un examen más profundo. Basado en una serie de entrevistas íntimas, esta obra de unipersonal con una mujer como protagonista, demuestra el poder de decir la verdad, incluso cuando hay que considerar las implicaciones al hacerlo.

El equipo creativo incluye a: Riccardo Hernández (diseño escénico), Emilio Sosa (diseño de vestuario), Lap Chi Chu (diseño de iluminación), Elisheba Ittoop (diseño de sonido) y Aaron Rhyne (diseño de proyección).

Kate Navin, productora artística audible, expresó: “Estamos encantados de producir la conmovedora obra de Isaac en el Minetta Lane Theatre, así como de ponerla a disposición de millones de oyentes de todo el mundo.

“La cruda e inspiradora actuación de Kate del Castillo cautivará a nuestras audiencias en vivo en la ciudad de Nueva York y resonará con los miembros de Audible en todas partes".

Al igual que con los anteriores espectáculos de Audible Theatre en Minetta Lane, Audible también grabará y lanzará The way she spoke como una reproducción de audio, extendiendo su alcance a millones de oyentes de todo el mundo.

Las galardonadas y aclamadas actuaciones Audible de cautivadoras producciones teatrales protagonizadas por Billy Crudup, Judith Light, Aasif Mandvi, John Lithgow, Carey Mulligan y otros están disponibles para pre-ordenar y descargar en www.audible.com/theater