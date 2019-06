Cristian Castro apoya el orgullo 'LA Pride' con su música

Cristian Castro reapareció en los escenarios de Los Ángeles y fue en el festival y desfile del orgullo “LA Pride”, que se realizó este fin de semana en West Hollywood.

Ahí, el “Gallito Felíz” salió a cantarles sus temas por espacio de una hora, antes miles de personas que se congregaron en un parque de la ciudad.

“Gracias a los organizadores que me conocían y ellos creo que querían traer a mi mamá quizás, pero bueno estaba yo acá como vivo en Los Ángeles”, dijo Cristian con su clásico sentido del humor.

“Me da mucho gusto, me honra muchísimo que me tengan en cuenta, que me quieran llevar a San Francisco y a algunos otros desfiles”.

Y es que Cristian no solo se presentó en el "LA Pride", sino también ha sido invitado para cantar en otras ciudades de California en este mes, como parte de la celebración del orgullo LGBT.

“Pues es lo que es el Gay Pride, me están proponiendo hacer alguno shows y les agradezco mucho que me distingan con estas invitaciones, porque es bonito tener contacto con la comunidad gay”, expresó.

“Desde chiquito se les admira, se les respeta y se les seguirá respetando, eso es muy bonito porque ellos también nos respetan a nosotros, a toda la gente, se han organizado muy bien, es una alegría estar acá el día de hoy y de verdad un orgullo", dijo.

“Creo que estas presentaciones le hacen muy bien a mi carrera y sobre todo que me gusta apoyarlos para que sigan haciendo valer sus derechos como comunidad”, agregó el hijo de Verónica Castro.

Durante la hora que duró su show, Cristian interpretó temas como “No Podrás”, “Lloran las Rosas”, “Lloviendo Estrellas” y “Nunca Voy a Olvidarte”, entre otras.

El público, de todas las edades, coreó y bailó sus temas.

El año pasado, Cristian estrenó el disco "Tributo a Juan Gabriel", producción que lo dejó muy satisfecho.“El tributo a Juan Gabriel ha ido muy bien, de hecho, vamos a cantar canciones muy bonitas de él y va muy bien, la verdad se mueve muy bien en las ventas, los shows muy bien estamos haciendo una gira en México y Estados Unidos", comentó.

Ahora, Cristian está enfocado también en la producción de su próximo disco, al cual quiere invitar a grandes compositores para que trabajen con él.

“Si claro, vamos hacer canciones nuevas, en este momento pues estoy convocando a don Marco Antonio Solís, me gustaría cantar un poquito con él”, comentó.

“Hacer algunas canciones con otros artistas en mi nuevo disco es importante, el cual será un poquito más movido, algo más urbano, pero también algo más rockero como 'Azul', 'No Podrás', vamos a salir con mucha fuerza en este 2020”, el mexicano.

Georgel recuerda a Juan Gabriel

El joven cantante regiomontano Georgel también fue otro de los invitados al festival “LA Pride” y ahí también habló de los consejos que le hizo Juan Gabriel, ya que tanto él como su esposo, Guillermo Rosas, fueron de los pocos que convivieron con el "Divo de Juárez" días antes de morir.

“Juan Gabriel, Alberto, antes de casarme con mi marido Guillermo nos dijo que respetar, comprender y perdonar era la clave para alimentar al amor de una pareja.“Yo siento que nos regaló ese último día porque el quería tener la oportunidad de ver, de ver esta evolución que el mundo mientras él estuvo creciendo como persona.

“Fue un día hermoso, a él le encantaría estar aquí en este evento. Yo tuve muchas pláticas con él, le mostré mi música, él me ponía muchos videos de artistas que él admiraba, fue como una mini-escuela en muchos aspectos”, afirmó.

Actualmente, Georgel está emprendiendo una campaña que se titula “It Gets Better”, la cual es un proyecto sin fines de lucro que se creó en respuesta a los suicidios de la juventud gay, que se ha sentido intimidada por su orientación sexual.