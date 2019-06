'Christmas in Spring' sigue arrancando sonrisas a los más necesitados

En la celebración del vigésimo octavo aniversario del evento filantrópico anual “Christmas in Spring”, cientos de voluntarios de Universal Studios Hollywood llevaron alegría navideña a un millar de personas en extrema pobreza en la casa albergue MEND.

Al encuentro, que se realizó al principio del mes de junio, acudieron cientos de empleados voluntarios de Universal Studios Hollywood quienes formaron parte de este evento comunitario en asociación con MEND (Meet Each Need with Dignity).

A lo largo de estos años, “Christmas in Spring” ha tocado las vidas de más de 18,000 familias que viven en condición de pobreza en el Valle de San Fernando, brindándoles la alegría navideña durante la época de la primavera cuando sus necesidades son olvidadas.

moses sparks / 'Christmas in Spring' 2019 'Christmas in Spring' 2019 (moses sparks /) (moses sparks /)

Las familias apoyadas por MEND disfrutaron de una tarde con exquisita comida especialmente preparada para ellas y una gran fiesta con innumerables actividades y juegos de carnaval, además de la presencia pintores de rostro en medio de un ambiente musical a cargo de DJ en vivo.

“Christmas in Spring” es un evento de caridad patrocinado por Universal Studios Hollywood y su fundación “Discover A Star”. La Fundación otorga subvenciones a organizaciones merecedoras cuyas iniciativas ayudan a individuos y familias a lograr vidas más productivas y satisfactorias.