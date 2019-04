Caesar Samayoa, hijo de inmigrantes guatemaltecos, es el rostro latino de ‘Come From Away’, una obra que nació en La Jolla, CA

El día que le ofrecieron participar en este proyecto, el joven actor Caesar Samayoa, dijo que no lo haría. La razón por la que su respuesta fue tajante y negativa fue porque lo primero que le mencionaron, al entregarle el libreto, es que se trataba de algo relacionado a los sucesos del 911.

Samayoa, hijo de inmigrantes guatemaltecos, creció en Nueva York, la ciudad de los rascacielos y hasta la fecha todavía recuerda el dolor que vivió esa parte del mundo en aquel fatídico 11 de septiembre de 2001.

Cuenta que tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas, él perdió a gente conocida y que por esa razón no quería revivir los eventos en nada que se lo recordara y menos en un escenario teatral, el lugar donde se siente más a gusto después del hogar que comparte con su perrita Millie.

En su inicios, su pasión por las tablas lo han llevaron a formar parte en montajes Off Broadway, donde dice haber conocido el alimento de los aplausos y donde los miles de amantes de los musicales han reconocido su talento alrededor del mundo con giras que lo han llevado por Hong Kong, China, Japon y otras latitudes.

Cuenta que comenzó su carrera en una obra off Broadway llamada “Shakespeare R&J” y luego llegaron muchas otras hasta que tuvo la oportunidad de actuar en su primer montaje de Broadway.

En “Hot Feet” obtuvo su primera oportunidad, y casi de inmediato llegaron ofertas para actuar en obras como “The Pee-Wee Herman Show on Broadway” y la galardonada “Sister Act” que muchos recuerdan por la película de Hollywwod que protagonizó Whoppy Goldberg (1992).

Alex Timbers, el reconocido director de obras de Broadway como Rocky (2014 y Jersey Boys (2005) fue quien le dió de oportunidad de cumplir el sueño de muchos actores, el de llegar a Broadway.

“Y hoy ya somos amigos desde… ya no sé cuanto”, comenta Caesar sonriendo y recordando que a Timbers lo conoció cuando apenas era un estudiante de Yale y él estaba actuando en una obra en esa prestigiosa Universidad de New Haven. “Y lo conocí ahí y me dijo que iba a montar una compañía de teatro en Nueva York y que si quería ser parte de ella. El siguiiente año me llamó para hacer la obra ‘President Hardy is a Rock Star’ y me dijo que si quería hacer el papel principal y le dije que sí… el resto es historia”, nos dice sobre Timbers que por cierto, el proximo 25 de abril inaugura la temporada del Beetlejuice y el 25 de julio lanza la obra “Moulin Rouge! The Musical”.

Con sus destacadas actuaciones, Samayoa no ha dejado de sonar en el ambiente teatral como uno de los talentos latinos más prolíficos de Broadway, algo que, sin duda, lo hace sentir muy orgullo. “Y siempre pienso en mis padres que trabajaron tanto para darnos una vida aquí en Nueva York, en Los Estados Unidos”, comenta el actor con más de 10 mil seguidores en Twitter.

Recuerda que su agente le mostró la posibilidad de participar en “Come From Away”, un musical que fue concebido en La Jolla Playhouse en San Diego, Californa, pero como mencionamos antes, él se negó a aceptarlo. “Pero me dijo que leyera el libreto y que luego lo decidiera”, recordó.

Sin estar muy convencido, Samayoa fue pasando las páginas, una tras otra, y cuando menos se dio cuenta, la historia lo había atrapado y fue en ese instante que le habló a su agente para decirle “tengo que hacer esta obra, no sé cómo le vamos hacer”.

Convencido e ilusionado, contactaron a los productores y luego de tres meses de audiciones, Samayoa logró el papel. Lo curioso es que no se trataba de nada más de un papel, sino de 10 personajes dentro la obra, siendo uno de ellos Alí, un joven musulman con una particular personalidad dentro de la historia. ”Pero hacer tantos personajes a la vez es como el sueño de todo actor”, nos dice con una gran sonrisa.

"Come from Away" es un musical de Broadway, escrito por Irene Sankoff, una libretista, compositora y letrista de origen canadiense que coescribió esta historia junto a su compañero y esposo David Hein.

Dirigida por Christopher Ashley, la historia está basada en hechos reales y ambientada en un evento en particular cuando luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos tomara la decisión de cerrar el espacio aéreo de este país y obligara a casi cuatro mil vuelos a aterrizar en aeropuertos de Canada provenientes de Europa.

“Come fron Away” destaca además los instantes vividos por los habitantes en la pequeña ciudad de Gander en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá, en la semana posterior a los ataques del 11 de septiembre del 2001, contando la verdadera historia de lo que ocurrió cuando se le ordenó a 38 aviones que aterrizaran inesperadamente en ese pequeño poblado de casi 12 mil habitantes como parte de la Operación Cinta Amarilla.

Los personajes del musical se basan en (y en la mayoría de los casos comparten los nombres de) los residentes reales de Gander, así como algunos de los 7,000 viajeros que se encontraron varados y que luego se alojaron y alimentaron en hogares de personas de la pequeña region. Tuvieron que adaptarse a sus costumbres, convivir con sus diferentes religiones y creencias, consumir sus alimentos y hasta vistieron con sus ropas.

“Y ellos viven, los conocimos, son gente real, y forman parte de la historia. Aprender a interpretarlos fue un poco difícil porque tuvimos que ver como hablan esas personas, cómo se mueven y de qué parte del mundo eran. Fue increíble conocerlos”, expresa con emoción.

Tras concebirse y debutar en La Jolla Playhouse en San Diego, California, su aceptación la llevó a recorrer el Seattle Repertory Theatre (2015), el Ford's Theatre en Washington, DC, y el Royal Alexandra Theatre de Toronto (2016), logrando llenos totales hasta que la obra fue llevada a Broadway un año más tarde. “Y ese teatro (de La Jolla) es uno de los teatro cuyas obras casi siempre llegan a Broadway", dice Samayoa.

"Come From Away" se inauguró en Nueva York en el Teatro Gerald Schoenfeld el 12 de marzo de 2017 y se convirtió en un éxito de taquilla con crítica extraordinaria y de acuerdo a reportes, la obra mantuvo de pie a la audiencia en cada presentación.

En octubre de 2018, se convirtió en el musical canadiense de más larga duración en la historia de Broadway, superando el récord anterior de 674 actuaciones de The Drowsy Chaperone.

La obra también fue llevada a Gander, donde se presentó frente a los verdaderos protagonistas. “Casi todo el pueblo asistió a verla. Fue muy emocionante”, recuerda con entusiásmo.

Pero lo más emotivodice que lo vivió la primera noche que presentaron el muscal en Nueva York, donde asistieron familiares de los sobrevivientes y eso es algo que nunca me olvidaré porque ha sido un honor formar parte de esto”, concluye Samayoa.

“Come From Away” ha sido vista por grandes celebridades, entre ellas el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y la su esposa Hillary Clinton, el Primer ministro de Canada Justin Tredeau y el actor Michael J. Fox, Ben Stiller, entre otros.

En la edición 71 de los premios Tony, “Como From Away” fue nominada a siete premios, incluida la de Mejor musical, Mejor libreto y Mejor actriz destacada en un musical para Jenn Colella. Finalmente, Christopher Ashley se llevó el premio a la Mejor dirección de un musical.

“Come From Away” ha sido recibido por la audiencia y la crítica como un recordatorio catártico de la capacidad de bondad del ser humano incluso en los momentos más oscuros, además de mostrar el triunfo de la humanidad cómo se impone sobre el odio.