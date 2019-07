Kate del Castillo ‘desnuda’ feminicidios

En un pequeño teatro Off-Broadway, Kate del Castillo alza la voz para condenar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

La actriz, de 46 años, aparece en escena sin nada ni nadie, "desnuda", como dice, para proyectar una dura realidad del país en el neoyorquino Minetta Lane Theatre.

"Nunca he hecho un monólogo. He estado en teatro, he tenido stand up, pero nunca un monólogo, y luego este tema y en inglés, que, finalmente, no es mi lengua materna, y que todo se complica", dijo Kate.

"Es muy importante pasar el mensaje, sobre todo ahorita, que ya, básicamente, las tenemos olvidadas, ¿no? Es increíble la falta de memoria que tenemos en México, y sigue sucediendo".

Aunque “The Way She Spoke” (Su Manera de Hablar, original de Isaac Gómez) se estrenará el 18 de julio, ya empezó una corta temporada en el circuito teatral de la Gran Manzana.

La directora de la obra, Jo Bonney, eligió a la mexicana por su experiencia, activismo por los derechos de la mujer y comprensión de las circunstancias violentas que vive México.

"Fue un tiempo que me quise dar, casi casi me arrepiento del miedo y de la angustia que uno siente cuando se abre el telón, sobre todo porque estoy sola en el escenario", declaró la actriz.

"Prácticamente estoy desnuda ahí, no tengo elementos, no tengo nada, sola en el escenario. Es muy difícil pero lo estoy gozando, bueno, todavía no lo estoy gozando, todavía lo estoy sufriendo".

Una vez que leyó el guion no podía rechazarlo, contó. "No puedo no hacer algo, como mexicana significa mucho. El feminicidio es muy fuerte, pero no nada más en México, sino también en todo el mundo. Pasa en todas partes".

Le gustaría llevar el montaje a México, pero una vez que se recupere del proceso de preparación. "Yo, feliz de trabajar en México y llevarla, pero me voy a tener que recuperar un poquito, porque ha sido, la verdad, un golpe durísimo. Haz de cuenta que me está pasando un camión por encima hasta que empiece a disfrutar bien la obra y deje de preocuparme. Los actores somos muy intensos".