¿Te atreverías a sumergirte en el aterrador laberinto inspirado en la película ‘Us’?

‘Us’, la película taquillera de terror de Universal Pictures que fue dirigida por Jordan Peele, también se une a los laberintos de “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort.

Dentro del aterrador laberinto de túneles subterráneos que “se extienden de costa a costa debajo de Estados Unidos”, hasta el desorden y el siniestro levantamiento de “The Tethered”— doppelgängers de cada hombre, mujer y niño vivo en el país—el laberinto ‘Us’ de Halloween Horror Nights sumergirá a los visitantes dentro del corazón de esta pesadilla.

El viaje comienza alrededor de 1986 cuando los visitantes siguen los pasos de la joven que conocen por primera vez cómo Adelaide Wilson, mientras se aventura inocentemente a través de una casa de espejos en el malecón de Santa Cruz. Ahí tienen un encuentro fatídico y traumático con su “doppelgänger atado”, un evento que alterará para siempre sus vidas.

JOHN MURDY, PRODUCTOR EJECUTIVO DE "HALLOWEEN HORROR NIGHTS" DE UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD.

La desgarradora experiencia luego pasará al tiempo actual, empujando a los visitantes al caos del levantamiento de “The Tethered” a medida que emergen de sus túneles para asesinar a sus dobles privilegiados en un acto coordinado de rebelión a nivel nacional.

“Es muy emocionante saber que los fanáticos de ‘Us’ podrán experimentar de primera mano el terror de ser acosados y atormentados por ‘The Tethered’. Ha sido una ambición mía de toda la vida crear un monstruo que asuste a la gente en Halloween, así que tener a ‘The Tethered’ unirse a una compañía de gran estima es un sueño hecho realidad”, comentó Jordan Peele en un comunicado.

“Jordan Peele ha puesto su sello indeleble en un nuevo género de películas de terror psicológicas con la película ‘Get Out’ ganadora del Academy Award y el filme aclamado por la critica, Us”, comentó John Murdy, Productor Ejecutivo de “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood. “Y es un honor tener la oportunidad de trabajar con él y su talentoso equipo para hacer realidad su visión única de ‘Us’, como una “película de terror viviente” como parte de ‘Halloween Horror Nights’”.

“La idea de que ‘somos nuestro propio, peor enemigo’ y las imágenes en torno a esa noción son solo lo que hizo que la historia de ‘Us’ fuera tan convincente, personal y emocionante para que nuestro equipo de diseño tradujera”, comentó Michael Aiello, ‘Sr. Director of Entertainment Creative’ para Universal Orlando Resort. “Rodear a nuestros visitantes en ese terrorífico mundo de dualidad creado por Jordan Peele es perfecto para ‘Halloween Horror Nights’ de Universal”.

“Halloween Horror Nights” comienza el viernes, 6 de septiembre en Orlando y el viernes, 13 de septiembre en Hollywood.