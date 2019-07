Dejan trono en Comic-Con

En la Comic-Con de San Diego, Game of Thrones se presentó, por última vez, para repasar el legado de una serie que hizo historia en la televisión y replicar a quienes criticaron su final. Maisie Williams (Arya Stark en la serie), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Isaac Hempstead-Wright (Bran), John Bradley (Samwell Tarly), Jacob Anderson (Grey Worm), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Conleth Hill (Varys) conformaron el el elenco de la superproducción de HBO.

“Una de las cosas bonitas de esa escena final (la reunión en que deciden quién se sentará en el Trono de Hierro) es que sentí personalmente que querrías quedarte con ellos”, apuntó Bradley. Coster-Waldau se mostró sorprendido por “el nivel de absurdo” de la petición en internet para rodar una conclusión diferente de la serie. También defendió y definió como “perfecta” la muerte de su personaje, Jaime, en brazos de su hermana y amante, Cersei (Lena Headey). Cunningham apuntó que en Game of Thrones, como en la vida, lo importante no es tanto “el final” como “el camino” recorrido.

Por otro lado, AMC presentó un teaser de la cinta, aún sin título, de The Walking Dead en el cual se revela el regreso de Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln y quien aparentemente falleció en la novena temporada.

Como parte de los anuncios de la franquicia, se reveló también que la décima temporada se estrenará el 6 de octubre, pero a los fans les desconcertó la salida de Michonne. “Puedo confirmar que esta es la última temporada que estaré en este increíble programa”, dijo la actriz Danai Gurira, entre lágrimas.

Anuncio

En el segundo día de actividades de la convención, que celebra su aniversario 50, además de Gurira asistieron Norman Reedus, Melissa McBride, Ryan Hurst, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura y Cailey Fleming. Por otro lado, The Witcher, superproducción de tintes épicos y oscuros liderada por Henry Cavill, y la precuela de la cinta The Dark Crystal fueron las dos grandes propuestas de fantasía y aventuras con las que Netflix aterrizó ayer en el evento.

“Había algo de Geralt que realmente me tocó la fibra sensible. Tiene una apariencia dura, de tipo del mundo real, pero al mismo tiempo es un verdadero héroe”, dijo Cavill sobre Geralt de Rivia, el cazador de monstruos que interpreta. Aún no tiene fecha de estreno. Asimismo, los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de Avengers: Endgame, anunciaron que ya trabajan en su próximo proyecto, Cherry, el cual protagonizará Tom Holland y que no será apto para menores de edad. Está basado en la historia real de un ex médico del ejército que regresó de Irak con un trastorno de estrés postraumático extremo. Sin un diagnóstico, cayó en la adicción a los opioides y comenzó a robar bancos.

“No tiene un grado de entretenimiento como las películas de Marvel, pero son historias que necesitan ser contadas y ahora, en nuestra posición, podemos hacerlo”, destacó Anthony. Al ser una historia sobre la adicción a las drogas, será clasificación R.