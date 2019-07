Así se celebran los 64 años de Disneyland y la diversión no se detiene

Parece mentira, han pasado 4 años de la Celebración Diamante de Disneyland a la cual acudimos y este 17 de julio se llevó a cabo el desfile ‘Happiest March on the Earth’, para luego darle paso a ‘Mickey and Friends Band-tastic Cavalcad’ que partir de hoy se presentará dos veces al día y que se extenderá hasta el 1 de agosto.

Así que desde hoy los visitantes podrán recordar el discurso que pronunció el legendario Walt Disney el día que se inauguró el famoso parque de atracciones de Anaheim, pues el mismo se reproducirá como parte de los festejos. “A todos los que vienen a este lugar de alegría, ¡bienvenidos! Disneyland es su hogar. Aquí, los viejos reviven afectuosos recuerdos del pasado, y los jóvenes pueden saborear los retos y las promesas del futuro. “Disneyland está dedicado a los ideales, los sueños y los hechos concretos que han creado los Estados Unidos, con la esperanza que sea una fuente de alegría e inspiración para el mundo entero”.

Hasta el 30 de septiembre regresará el desfile nocturno ‘Main Street Electrical Parade’, que ha brindado a múltiples generaciones una sensación de asombro, alegría y, para algunos, una cálida nostalgia. El icónico desfile viajará por Main Street, EE. UU., cuyo debut mundial se hizo en Disneyland el 17 de junio de 1972, y luego apareció en los Parques Disney en todo el mundo. Este espectacular desfile de magia e imaginación nocturna entretuvo a los visitantes en Disneyland hasta que “se desvaneció” el 25 de noviembre de 1996. Más recientemente, el deslumbrante desfile nocturno se realizó por tiempo limitado en Disneyland en 2017, y antes de eso, iluminó el parque Disney California Adventure desde 2001 hasta el 2010.

Main Street Electrical Parade (Scott Brinegar/Scott Brinegar)

No podemos olvidar que la reciente ampliación, la más grande en la historia de este parque, Star Wars Galaxy Edge, ha hecho que las celebraciones se hagan más atractivas y significativas desde que en 1955, el llamado ‘lugar más feliz del mundo’ abriera sus puertas al mundo entero. Hoy el parque ha ampliado sus ofertas de atracciones para gente de todas las edades y ha puesto interés en el público adolescente y joven adulto, tanto como ha mantenido la magia para los más pequeñitos.

Star Wars Galaxy Edge (Joshua Sudock/Joshua Sudock/Disney Parks)

Sin detenerse, ya Disneyland se prepara para ofrecer un nuevo evento para invitados de todas las edades en esta temporada de Halloween con “Oogie Boogie Bash”, un preestreno al cual estaremos asistiendo y que más adelante te contaremos los detalles.

Se trata de una fiesta de Halloween en Disney que se llevará a cabo en el parque California California Adventure. Esta inolvidable noche de diversión de Halloween está repleta de entretenimiento nuevo y exclusivo que va desde el nuevo espectacular “World of Color” - “Villainous!” hasta una fiesta de baile interactivo inspirada en “Descendants” y un espectáculo con Mickey Mouse y un misterioso entorno, donde los villanos pasean por la experiencia.

Oogie Boogie Bash: una fiesta de Halloween en Disney se sumará a la diversión de Halloween, que se celebra en todo el Disneyland Resort desde el 6 de septiembre hasta el 31 de octubre.

Oogie Boogie Bash

En el nuevo Oogie Boogie Bash - Una fiesta de Halloween en Disney, Oogie Boogie (de “La pesadilla antes de Navidad de Tim Burton”) lanzó su hechizo y convoca a los villanos de Disney para asustar algunas sorpresas emocionantes. Toda Disney California Adventure adquiere el estilo de Halloween para la fiesta, desde música y decoración especiales hasta encuentros de personajes, senderos y nuevas experiencias de entretenimiento en vivo.

Desde su apertura, hace 64 años, más de 800 millones de personas han visitado el parque.

En números:

Más de 90 millones de orejitas de Mickey han sido vendidas.

Más 32 idiomas hablan entre todos los miembros del staff.

Más 31 mil personas trabajan en Disneyland

Hay 2 parques, casi 100 atracciones

Hay 2 hoteles que conforman el Disneyland Resort.

Generan 1000 millones de sonrisas cada año