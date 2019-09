Investigarán en P.Rico condiciones de vivienda de adultos con discapacidades

La Secretaria del Departamento de la Familia (DF) de Puerto Rico, Glorimar Andújar, ordenó este martes una investigación del trámite de referidos en el caso de los hermanos Díaz Torres tras la denuncia recibida el pasado sábado a la línea de maltrato con alegaciones de personas que se mantenían en una vivienda en condiciones deplorables.

“He ordenado que se investigue todo el trámite y posibles denuncias anteriores. Hasta el momento, la denuncia que aparece en el récord data del año 2009 y fue contra la madre de los hermanos Díaz. Luego de ese referido no consta otra denuncia en récord. Sabemos que la madre de estos adultos falleció posteriormente y alegadamente, desde entonces un hermano se quedó a cargo,” afirmó la Secretaria en un comunicado.

La Unidad de Investigaciones Especiales de la Región de Bayamón del Departamento de la Familia asumió la investigación del caso y junto a personal de ASSMCA y del Departamento de Salud, el municipio de Bayamón y la policía de Puerto Rico asistieron a los hermanos, quienes en el momento de la intervención se encontraban solos en la residencia.

“Estos fueron llevados a una institución hospitalaria donde recibieron atención médica y donde se le realizaron varios exámenes. Fueron dados de alta en el día de hoy y serán ubicados en una institución adecuada para atender sus condiciones,” informó Andújar.

Anuncio

La secretaria también aseguró que una vez culmine la investigación se fijará responsabilidad, sea administrativa o legal sobre el manejo de este caso y las condiciones en las que fueron encontrados estos adultos.

“Nadie debe vivir en tales condiciones. La vivienda no tenía agua potable, no había un lugar adecuado para almacenar, ni conservar alimentos, no tenían dónde dormir, todo estaba destrozado. Esto a pesar de contar con recursos que recibían del Programa de Asistencia Nutricional y del Seguro Social”, dijo.

“Hay que hacer una evaluación y documentación justa de toda la situación y una vez se concluya, se tomaran las medidas correctivas internas que procedan, así como los referidos de los hallazgos a las autoridades de ley y orden, estatales y federales para que las personas que tenían la tutela de estos adultos respondan por sus faltas,” concluyó Andújar.