Valverde:"Estoy alucinado con el segundo puesto de la Vuelta”

Alejandro Valverde, campeón del Mundo en ruta, dijo sentirse “alucinado” por el segundo puesto obtenido en la 74 edición de la Vuelta, la última competición en la que lució el maillot arcoíris, prenda que tratará de renovar el día 29 en Yorkshire (Reino Unido)

“Estoy alucinado, ha sido una Vuelta muy bonita, vine a ganar una etapa, ya que en principio los líderes eran Richard Carapaz y Nairo Quintana. Empezamos bien con la victoria de Nairo y luego conmigo. Cada día me encontraba mejor, me centré en la general y ayer en La Cibeles subí al podio como segundo. Todo un orgullo, con Roglic al lado y Pogacar, a quien casi doblo en edad”.

Un día especial porque supuso la despedida en competición del maillot de campeón mundial, pero con la esperanza, “aunque difícil”, de renovarlo pronto.

“Sí, fue la despedida de este maillot tan bonito. Ya me quedan muy pocos días, porque ahora voy con la selección y hay que vestirse con los colores de España. A ver si puedo hacer algo en Yorkshire para seguir llevándolo. Está muy difícil, pero no imposible”.

Anuncio

Valverde, de 39 años, señaló tras la presentación del documental “Un año de arcoíris’ en la sede madrileña de Telefónica, que el único secreto de su trayectoria es “que te guste el ciclismo, tener condiciones y la compañía, tanto de la familia como del equipo”.

A pesar de ser el primer español clasificado en la Vuelta cerca de los 40, Valverde no cree que sea inquietante el futuro del ciclismo español.

“En esta Vuelta han faltado corredores como Enric Mas ó Landa. Es difícil conseguir una trayectoria como la mía, pero vienen corredores buenos, como Marc Soler. Creo que hay futuro”.

El “Bala” no ve en el panorama nacional un corredor de sus características, pero señaló al francés Julian Alaphilippe como un ciclista “muy similar” a él.

Anuncio

Sobre la polémica que se produjo en la etapa de Toledo por la caída de algunos líderes y el acelerón de Movistar, Valverde ofreció por primera vez su punto de vista.

“La caída se produjo porque había tensión en el pelotón. Sabíamos que iba a haber viento y que habría cortes. Nosotros lo habíamos estudiado y planificamos acelerar en esa zona. Cuando se produjo el accidente con Roglic y Supermán López ya estábamos desarrollando nuestro plan. Luego la UCI decidió reagrupar al pelotón y acatamos la decisión”.

El campeón mundial aclaró: “cualquiera se puede caer y no te gusta acelerar en esa circunstancia aunque lo tengas planeado. En aquel momento tal vez no hicimos lo correcto, pero es lo que estaba planeado”.

“No soy un corredor que se aprovecha de esas situaciones, pero muchos sí se han aprovechado a veces de caídas mías, Me cabré mucho, pero soy un corredor respetado en el pelotón y no me gusta que me miren mal. Habia mal ambiente y no me gustó nada”.

También se refirió a la batalla planteada por el Astana en la penúltima jornada en Gredos, donde los rivales “tiraron con todo”.

“Cada uno actúa como quiere. Ellos salieron a tope, a reventar todo, pensé que terminaba la etapa en Serranillos, no sabía si habían mirado el recorrido. Queremos respetar y que nos respeten, y hablar con serenidad y bien”.

Uno de los aspectos más personales en el reportaje “Un año de arcoíris” se refiere a la presión de los deportistas de elite, que a veces deriva en depresión, como fue el caso de Valverde en 2012 tras cumplir la sanción por su implicación en una trama de dopaje.

“Es un problema que sufrimos todos en cualquier ámbito de la vida, pero una persona expuesta al público tiene más presión. Se ha contado lo que le ocurrió a Iniesta, pero seguro que hay muchos más que tienen o han tenido. Todo tiene solución”.