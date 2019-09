Intervienen con reguetonero boricua Ozuna por violar normas de conducir

El reguetonero puertorriqueño Ozuna fue intervenido este domingo por la Policía al conducir a exceso de velocidad, mientras que su vehículo se le retiró la tablilla por no contar con varios documentos requeridos para manejar, informaron las autoridades locales.

“Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U” (sic)”, escribió el artista en su cuenta de Twitter junto a su vehículo de lujo de marca Land Rover.

De acuerdo con la Policía, Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, manejaba su vehículo por la carretera 129 de Hatillo, en el norte de la isla, a 60 millas por hora (97 km/h) en una zona de 45 millas por hora (72 kilómetros km/h), según dispone la ley, siendo detenido por la policía.

El agente Martínez, al verificar la documentación del auto, se percató que el vehículo no tenía los permisos vigentes, el registro del vehículo, el marbete vencido e inspección desde el mes de agosto.

Por ello, el oficial procedió a expedirle al artista los boletos correspondientes y ocupar la tablilla del vehículo, que posteriormente fue removido de la vía de rodaje por una grúa privada.

Ozuna fue citado ante la justicia en el Tribunal de Hatillo para el próximo 30 de octubre de 2019.

Este suceso se da varios días después de que Ozuna obtuviera cuatro récords que han sido reconocidos oficialmente por la organización Guinness y aparecen en la edición 2020 de su famoso libro, ya publicada en inglés.

De acuerdo con la autoridad en récords, Ozuna es el artista más visto en YouTube, récord alcanzado en 2018, además del artista con la mayor cantidad de vídeos en alcanzar mil millones de visitas en esa plataforma -7 veces-, lo que consiguió en 2019.

También es el artista solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los Premios Billboard de la Música Latina (23) y el artista solista con la mayor cantidad de los premios mencionados ganados en un solo año (11).

El cantante de 27 años, autor de éxitos como “Baila baila baila”, recibió el pasado 9 de septiembre las certificaciones de los cuatro récords en una ceremonia en San Juan a la que asistió el adjudicador oficial de Guinness World Records, Ralph Hannah.

Ozuna comenzó a hacer historia en los registros del Guinness World Records en el año 2018, como el artista solista masculino con más semanas (46) en el número uno de la lista de Billboard Top Latin Albums con “Odisea”.

Los también artistas puertorriqueños Luis Fonsi, Daddy Yankee y Victor Manuelle también están en la nueva edición del Guinness World Records, cuya edición en español aparecerá en octubre de 2019.