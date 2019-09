Niegan amparo a exministra mexicana para que siga su juicio en libertad

La justicia mexicana denegó un amparo para que la exministra Rosario Robles, en prisión preventiva desde hace un mes acusada de desvío de dinero, siguiera en libertad su caso judicial, informó este viernes su abogado, Julio Hernández Barros.

Además, Hernández Barros denunció que se utilizaron pruebas falsas para ejecutar el encarcelamiento de su clienta.

En entrevista con Radio Fórmula, el jurista expuso que la audiencia que iba a celebrarse este viernes, en la que la magistrada Rocío Santes iba a revisar si la decisión del juez Jesús Delgadillo Padierna de enviar a prisión preventiva a la ministra, fue ejecutada por orden del Ministerio Público sin motivos sólidos.

“Presentan este recurso solamente para entorpecer el procedimiento”, dijo el letrado, quien calificó de “encarcelamiento ilegal” la actual prisión preventiva de Robles.

Además, reiteró que “hay un complot de Estado contra Rosario Robles que impide que pueda presentar pruebas y defenderse”.

“Desde que inició el Ministerio Público su estrategia de investigación, no le notificó a Rosario Robles, no le permitió presentar pruebas, no le permitió declarar en la carpeta de investigación”, contó.

Y agregó que ven que continúan las trabas para impedir que Robles se defienda con decisiones como la de recusar a la magistrada Santes.

Esta no es la primera vez que el abogado ha acusado a la nueva Administración federal de ir en contra de su clienta, ministra durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por intereses políticos.

No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, ha negado en múltiples ocasiones que su Gobierno esté llevando a cabo una persecución contra anteriores funcionarios públicos.

Aún así, este viernes el abogado expuso que una de las pruebas que utilizó la Fiscalía General de la República (FGR) para ordenar la prisión preventiva a Robles fue falsa.

Se trata de una licencia de conducir “con datos, firma y fotografía falsos”. Según el abogado, se observa claramente que la fotografía fue tomada por internet y que “la firma no corresponde” con la de la exministra.

La licencia llegó a manos de la defensa de forma anónima y pudieron comprobar que el domicilio que figura en dicha licencia es falso.

Además, compararon ambas licencias -la real y la falsa- y comprobaron que ambas habían sido expedidas el mismo día, el 18 de marzo de 2018.

En estos momentos, los abogados se encuentran “en camino de oficializar el trámite” para denunciar el hecho..

Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) fue acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares.

Fue jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos en una trama denominada la Estafa Maestra.

Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicio.

El pasado 6 de septiembre, los despachos Oléa y Oléa y Hernández Barros Abogados anunciaron que dejaban la defensa de Robles por falta de pago. No obstante, días después Hernández Barros explicó que, hasta que no haya un sustituto, permanecerá en el caso como su letrado.