Domingos Soares (Benfica): “Joao Félix estará entre los 5 mejores del mundo”

El director general (CEO) del Benfica, Domingos Soares de Oliveira, aseguró durante una entrevista con la Agencia EFE que la venta de João Félix al Atlético de Madrid ha sido “un gran negocio” para el club lisboeta y aseguró que el futbolista “estará entre los cinco mejores del mundo, dentro de pocos años”.

La cantera del Benfica se ha convertido en los últimos años en una de las escuelas de formación más prestigiosas del mundo, a la que llegan muchos jugadores sudamericanos, sobre todo brasileños y argentinos, ya que saben que son “capaces de apostar por ellos” y si van bien, los integran en la primera plantilla, explicó.

Según Domingos Soares de Oliveira, el negocio del Benfica se ha incrementado mucho fuera de Portugal, aunque quieren crecer y posicionarse más aún en China y América.

Pregunta: ?Cómo es la industria del Benfica?

Respuesta: La verdad es que es un club muy grande, yo creo que demasiado grande para Portugal. Lo que hemos intentado en los últimos años es incrementar muchísimo el negocio que hacemos, no sólo en Portugal, sino también fuera de Portugal y lograr patrocinadores y hemos cosechado éxito en esta estrategia, aunque nos queda mucho sobre la presencia internacional, sobre todo en el mercado americano y en el mercado chino. Pero a día de hoy estamos muy contentos.

P: ?Cómo es la relación del Benfica con Sudamérica?

R:En Latinoamérica siempre hemos tenido un gran avance de “scouting” (ojeadores de fútbol). Hemos traído muchos jugadores brasileños, argentinos al Benfica, aunque no sólo de esos países. Me acuerdo de Óscar Cardozo (de Paraguay) que fue nuestro goleador. No tenemos mucha actividad comercial ahí, pero la actividad de scouting en Latinoamérica es muy importante

P: La Champions, un gran reto que empieza en unos días

R: La verdad es que nos gusta muchísimo jugar en Champions. Somos el único club, fuera de las 5 grandes Ligas, que sigue jugando en Champions desde hace diez años.

Este año tenemos tres equipos que no son del top, como Barça, Madrid o Liverpool, pero son tres equipos muy parecidos al Benfica: Olympique, Zenit y Leipzig. Van a ser partidos muy difíciles y muy interesantes, porque son tres equipos con un sistema de juego muy de ataque y la verdad es que vamos a disfrutar muchísimo.

P: ?El secreto de los talentos que saca el Benfica año tras año?

R: Es la parte más importante del trabajo que hacemos aquí: que la Academia (escuela de fútbol base) sea un instrumento de desarrollo de jugadores y también de negocio.

En primer lugar, tenemos que llegar a la masa crítica, a chicos que tienen un valor de forma natural. Si tienes un chico de un valor medio, puedes poner a los mejores entrenadores del mundo que nunca será un gran jugador.

El scouting de jóvenes tiene que ser muy bueno, sobre todo en Portugal, aunque también fuera de Portugal. Ahora mismo hemos contratado a un jugador joven brasileño de 18 años cuyo potencial es tremendo (Morato, central proveniente del Sao Paulo).

P: ?Cómo es el compromiso con la cantera?

R: El compromiso del club con la formación es un compromiso asumido desde el presidente hasta la gente que cuida el césped. Todos estamos muy comprometidos en ese sentido y eso hace que busquemos a los mejores entrenadores.

La Academia, a nivel de instalaciones, campos, staff, etc., está en el top mundial. Con entrenadores que aceptan el reto y con jugadores que tienen oportunidades en el primer equipo. Y eso hace la diferencia.

Hay muchos clubes, incluso clubes españoles, que su obsesión es el resultado inmediato. Aquí tenemos una situación mixta, queremos resultados -ganar la Liga o llegar lo más lejos posible en la Champions- pero también la integración de jóvenes jugadores.

P: ?El español Alejandro Grimaldo sería un ejemplo?

R: Ya lo conocíamos desde que jugaba en el Barça B y es verdad que hemos encontrado con Grimaldo el modelo perfecto desde el punto de vista de la integración.

Tenemos obsesión con cada futbolista. Cada jugador es distinto. Su modelo de entrenamiento individual tiene que ser distinto y hemos invertido de forma muy fuerte para que el nivel de “performance” de cada jugador sea el más alto posible. Para ello trabajamos con empresas europeas y americanas. Y Grimaldo se ha beneficiado mucho de eso, aunque es un gran profesional.

P: ?Por qué los jóvenes prefieren la Academia del Benfica?

R: La gran diferencia es que saben que somos capaces de apostar por ellos integrándolos en el primer equipo. Los jugadores de Sudamérica saben que si se desarrollan bien, el Benfica no los va a parar. Si un jugador tiene capacidad para jugar en las mejores ligas, saben que no los vamos a retener, si quieren marcharse del Benfica.

P: João Félix, ?ha sobrepasado las expectativas?

R: Sí, pero hay que tener consciencia de quién es João. No es sólo un jugador fantástico, es una persona fantástica y ha tenido por parte de su familia el apoyo que un gran jugador debe tener.

Hemos tenido muchos jugadores que se han ido del Benfica y están en nivel top: Bernardo Silva (Manchester City), Nelson Semedo (Barcelona), João Cancelo (Manchester City).

Conozco al padre y a la madre de Joao Félix, al hermano -que sigue en el Benfica- y por parte de su familia y del Benfica ha tenido un apoyo muy especial.

Ahora bien, su talento, su capacidad es tremenda. Dentro de pocos años será uno de los “top five”, de los cinco grandes del mundo, no tengo la más mínima duda.

?Desde el punto de vista de negocio?: Pues sí, ha sido un gran negocio, pero yo creo que todos los grandes clubes europeos lo seguían. Hablé con gran parte de los presidentes de clubes, incluso fuera de España, y João ya estaba en el radar de esos clubes.

P: ?Estaba claro que se iba al Atlético de Madrid?

R: Estuve con Miguel Ángel (Gil) un par de veces, incluso en la cena de la Champions (la final) en su estadio, y Miguel, su compromiso con el talento es muy importante. Y el esfuerzo que ha hecho, no sólo desde el punto de vista financiero, se veía que creía en João Félix, y movió todo lo que estaba a su alcance para que se fuera al Atlético de Madrid.

Carlos García