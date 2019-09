El costarricense Joel Campbell da prioridad a lo grupal en el León

El costarricense Joel Campbell, volante del León, admitió este jueves que su equipo juega por un fin colectivo, aunque eso haga que jugadores como José Juan Macías, actual líder de los goleadores, brillen en el campeonato.

“La idea es ayudar al equipo, buscamos el beneficio grupal, luchamos por el aprovechamiento de todos y si tenemos que hacer que Macías quede goleador, lo intentaremos. Para nosotros lo importante es que el León trascienda como equipo, no como un recuerdo de individualidades”, aseveró.

El León del entrenador Ignacio Ambriz alcanzó la final de liga el torneo anterior y en el actual marcha séptimo.

Al referirse al fin de semana sin partidos por la fecha FIFA, Campbell opinó que eso no les afectará en el rendimiento.

Anuncio

“No creo que afecte porque al final de cuentas el equipo tiene una idea de cómo jugar, ya el profesor Ambriz plasmó lo que quería y hemos mejorado. Este parón sirvió para descansar de la carga de trabajo que traían algunos y que puedan esperar el siguiente partido con todas las baterías”, explicó.

El León enfrentará en la novena fecha al Bravos de Juárez, equipo que recién ascendió a Primera División.

“El que no conozcamos mucho de ellos los hace peligrosos ya que tienen la necesidad de mantenerse en Primera. Nuestra costumbre no es enfocarnos en el rival sino en lo que debemos hacer y corregir en el campo. Respetamos a todos los rivales, pero siendo sinceros, la costumbre es minimizar nuestros errores para ser mejores, no fijarnos en lo que hace el oponente”, dijo.

Campbell, que acumula seis partidos de liga en el torneo, recordó que Juárez los eliminó en el torneo de Copa pasado, al vencerlos en la ronda de octavos de final, por lo que ha pedido a sus compañeros no caer en triunfalismos adelantados.

Anuncio

“Va a ser un partido complicado, Juárez viene de ganarle al Monterrey, eso te habla de su calidad. Aunado, está el antecedente de que nos eliminaron en Copa y eso nos tiene que dar a pensar que no podemos sentirnos favoritos. Jugar en casa para nosotros es como una final, porque no deseamos perder ante nuestro público ni podemos dejar escapar puntos”, concluyó.