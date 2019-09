Demócratas aumentan el poder del Congreso para investigar a Trump

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por demócratas, votó hoy a favor de ampliar los poderes de ese panel del Congreso para investigar al presidente, Donald Trump, y estableció unos parámetros concretos para hacerlo.

La medida es en gran parte simbólica, pero representa la primera acción legislativa de los demócratas para sus pesquisas sobre la supuesta “mala conducta” de Trump al frente del Gobierno.

“Algunos llaman a este proceso una consulta de juicio político. Algunos lo llaman una investigación de juicio político. No hay diferencia legal entre estos términos, y no me importa discutir sobre la nomenclatura”, apuntó el presidente del Comité Judicial, el demócrata Jerry Nadler (D-N.Y.).

El proceso de juicio político (“impeachment”) en el Congreso tiene como objetivo la destitución del presidente del país, en caso de que se considere que no está capacitado para gobernar.

Algunos críticos con Trump han defendido que el mandatario se merece enfrentar al proceso de destitución por haber obstruido a la Justicia durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los lazos de su campaña y Rusia.

Sin embargo, la mayoría republicana en el Senado hace casi imposible que la destitución se haga efectiva.

En la votación de hoy, los 24 demócratas del comité votaron a favor de la iniciativa, mientras que los 17 republicanos que forman parte de la misma comisión lo hicieron en contra.

La resolución, que Nadler calificó como un “próximo paso necesario” en su investigación, permite a Trump y sus abogados responder formalmente a las pruebas y testimonios presentados en las audiencias del comité.

Además, la medida da luz verde a una regla de la Cámara que permite a sus miembros interrogar a los testigos durante una hora al final de cada audiencia que se considera parte de la investigación de juicio político.

También describe la capacidad del panel para aceptar pruebas en “sesiones ejecutivas” secretas, y autoriza a los subcomités a celebrar audiencias e interrogar a testigos para acelerar el proceso.

Los republicanos criticaron la resolución y la catalogaron de “un gesto sin sentido” que simplemente señala los procedimientos ya disponibles en la Cámara y las reglas del comité.

Preguntada al respecto, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que los liberales “perseguirán los hechos” antes de anunciar un juicio político contra Trump.

“El juicio político es una medida muy divisiva, pero si tenemos que ir allí, tendremos que ir allí. Pero no podemos ir allí a menos que tengamos los hechos. Perseguiremos los hechos”, defendió Pelosi.