El recuerdo del piloto Gonchi Rodríguez salva vidas en países de América

El piloto uruguayo Gonzalo ‘Gonchi’ Rodríguez, fallecido en accidente automovilístico hace 20 años, no fue solamente “un ídolo” de su país, sino además un “gran hermano” para María Fernanda, quien tras su muerte optó por recordarlo con una fundación que salva vidas en varios países de América.

Durante una entrevista con Efe en Montevideo, la mujer, conocida como ‘Nani’, contó que cuando su hermano murió, el 11 de septiembre de 1999 a los 28 años en un accidente en el circuito de Laguna Seca en la categoría CART, ella estaba en España y viajó a su país donde se encontró con que había una multitud despidiendo a ‘Gonchi’.

“Yo no sabía que en Uruguay lo querían tanto. Él algo me contaba y yo le hacía chistes y le decía: ‘No, te la estás creyendo’. Cuando vi todo el cortejo y cómo la gente lo despidió en la calle no lo podía creer”, subrayó.

Tras ese hecho, el periodista peruano Jorge Koechlin, bien conocido en el entorno del automovilismo, dijo a ‘Nani’ Rodríguez que ella podía hacer “muchas cosas” en memoria de su hermano y que él la ayudaría.

Así surgió la Fundación Gonzalo Rodríguez, con la que su hermana busca recordarlo mediante “una obra que le cambie la vida a la gente” y que tenga “color, ruido y sonrisas”.

Guiada por lo que hubiese hecho ‘Gonchi’, María Fernanda apuntó hacia la importancia de la práctica del deporte en las escuelas públicas, donde asiste el 80 % del alumnado uruguayo, y en las que pusieron profesores para atender a 15.000 niños.

Cuando en 2005 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, declaró obligatorio el deporte en la enseñanza pública, la Fundación comenzó a trabajar con los siniestros viales, primera causa de muerte en los niños.

En ese sentido, lo primero fue hacer que los niños pasaran “a ser parte de la agenda pública de la movilidad”.

“Cuando nosotros empezamos, en Latinoamérica los sistemas de retención infantil no se usaban. Eso ya cambió en muchos países”, recalcó ‘Nani’ Rodríguez, quien explicó que en 2017 lograron bajar el 57 % de las muertes infantiles dentro de los vehículos en Chile, uno de los varios países de la región donde trabaja la Fundación.

“El cambio más importante que logramos fue el cultural en la gente, para que entiendan que dentro de los autos los niños tienen que ir en forma segura (...) Ahora estamos trabajando mucho con los entornos escolares, haciéndolos más seguros con dos o tres cosas mínimas pero de alto impacto”, concluyó.

De esta forma, ‘Nani’ también busca recordar a su hermano “desde algo positivo y no desde el lamento”, lo que también hace al rememorar sus vivencias juntos.

La presidenta de la Fundación habló sobre los inicios de ‘Gonchi’, que se gestaron de manera “muy casual”, ya que su primer kart llegó cuando su madre le prohibió correr en motocicleta. Aunque al principio no le gustó, enseguida ganó una carrera en un circuito callejero de Montevideo.

Después, partió al exterior para seguir compitiendo y fue allí donde su hermana hizo dimensión de lo que el joven podía lograr.

En una carrera de la Fórmula 3 Británica, ‘Nani’ observó al piloto y le notó “algo distinto” a los demás, por la forma en que salía de las curvas y frenaba, entre otras cosas.

Esa prueba que ganó fue una de tantas en las que María Fernanda estuvo junto a su hermano, a quien en 1998 acompañó en su aventura europea tras vender su auto y costear su pasaje.

“Eso a mí me hizo un clic, me hizo conocer gente, ver otra realidad”, relata ‘Nani’, quien agrega que, gracias a aquello, pudo “conocer un montón de gente que fue clave” en su vida para el posterior homenaje a su hermano.

En ese tiempo, vio el triunfo que más le impactó: la victoria en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa Francorchamps, donde el uruguayo ganó tras una gran remontada pero luego demoró en ir al podio.

“Yo pensé: ‘Esta es la clásica, el auto tenía algún defecto, va a ser descalificado, o se mandó alguna (cagada)’, porque siempre corría al límite del reglamento”, apuntó.

La explicación era otra: el piloto se negó a subir al cajón sin la bandera ni el himno de Uruguay, que la organización no encontraba, ya que él había llegado hasta allí “con el apoyo de muchísimos uruguayos”.

El documental “Gonchi: la película”, de los uruguayos Federico Lemos y Luis Ara (2015), reflejó su carrera, con triunfos como Luxemburgo o Mónaco. Pero, sin duda, la mejor memoria es la que enarbola ‘Nani’ para tratar de salvar vidas sobre el asfalto que le arrebató a su hermano.