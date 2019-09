Director de eléctrica estatal mexicana niega tener propiedades millonarias

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, negó este miércoles haber escondido propiedades millonarias en su declaración patrimonial y recibió el apoyo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien descartó su destitución.

“El reportaje que usted menciona es falso, se me atribuyen unas propiedades que no son mías”, dijo Bartlett en rueda de prensa al ser cuestionado sobre una investigación del periodista Carlos Loret de Mola que señala que el funcionario posee 25 propiedades que no están reflejadas en su declaración patrimonial.

De acuerdo con este reportaje, el presidente de la CFE habría adquirido 23 casas y dos terrenos por un valor de 800 millones de pesos (41 millones de dólares) a través de familiares, empresas y prestanombres o testaferros.

“No existe ninguna prueba de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos”, se defendió Bartlett, quien se declaró víctima de una “falsedad total”.

El funcionario alegó que lleva “toda una vida de servicio en el Gobierno mexicano” y que durante todo este tiempo jamás se le ha acusado de corrupción, a pesar de haber manejado “muchos recursos” en distintos cargos de la administración.

Bartlett explicó que ha entregado a la Secretaría de la Función Pública información sobre cómo se ha constituido su patrimonio durante los últimos cinco años.

“Aprecio desde luego que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación porque estoy seguro que los datos son correctos”, expresó el presidente de la CFE.

En la misma rueda de prensa, López Obrador descartó cesar a Bartlett y atribuyó a la oposición conservadora las acusaciones contar el funcionario.

“Estoy muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad”, expresó el presidente.

Además, el mandatario aseveró que la oposición neoliberal, que durante año se dedicó a “saquear el país” e intentó “desmantelar” la CFE, busca ahora atacar a Bartlett para “enrarecer el ambiente”.

A través de Twitter, Loret de Mola defendió la validez de su reportaje y acusó a López Obrador de “encubrir” a Bartlett.

“Dice Manuel Bartlett en la mañanera que no hay pruebas, que las casas no son suyas. Ahí están los documentos del registro público, la empresa en la que él figura y sirvió para hacer las compras, los nombres de su esposa, hijos... por favor”, aseveró.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Bartlett también anunció que el Gobierno de México se ha ahorrado 672 millones de dólares gracias a la renegociación de los contratos de construcción de dos gasoductos de la empresa mexicana Fermaca.

“Se garantiza la provisión de gas para la generación de electricidad en las regiones del Bajío, el occidente y el centro del país, y el excedente podrá ser comercializado a la industria nacional”, sostuvo Barlett.

Por su parte, el presidente de Fermaca, Fernando Calvillo, dijo que la compañía tiene “confianza” con el Gobierno federal y explicó que con esta renegociación de contratos las tarifas de los gasoductos siguen siendo “competitivas”.

Además, dijo que Fermaca está comprometida con un “futuro próspero” para México, por lo que este año ha invertido 350 millones de dólares en infraestructura energética y prevé una inversión adicional de unos 615 millones más.

El 27 de agosto, López Obrador anunció que se había llegado a un acuerdo con tres de las cuatro empresas privadas con las que renegociaba siete contratos de gasoductos -entre estas, Fermaca- logrando un ahorro de 4.500 millones de dólares.