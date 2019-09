Algunos pacientes duermen en colchones en el suelo en hospital en Río Piedras

El número de pacientes en el Hospital de Psiquiatría General en Río Piedras (San Juan) sobrepasa la cantidad de camillas, se le brinda servicio a 46 personas cuando solo hay capacidad para 26 y hay pacientes durmiendo en colchones colocados en el suelo.

Así lo revelaron este martes funcionarios de la institución al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Juan Oscar Morales, que realizó una inspección ocular en el Hospital de Psiquiatría General Ramón Fernández Marina, y el Hospital Psiquiátrico Forense en Río Piedras, para indagar sobre información brindada a la comisión relacionada a problemas con los servicios que reciben los pacientes.

La directora ejecutiva del hospital, Carmen Bonet indicó, de acuerdo con un comunicado difundido tras la visita, que la situación se debe a un problema con los tribunales.

“Estamos hacinados en estos momentos, estamos confrontando un problema serio y son los tribunales. Tenemos pacientes de Psiquiatría Forenses por el caso de Jackson vs. Indiana en que les están retirando la regla 241 y la modifican a la Ley 408 de Salud Mental y el tribunal me obliga so pena de desacato, a aceptarlos”, explicó la funcionaria.

Anuncio

“Me llevan al tribunal, me amenazan de meterme presa si no acepto a la persona. Nos han arrestado el personal si no aceptamos los pacientes”, dijo Bonet al afirmar que ya han arrestado a dos funcionarios del hospital de Ponce.

El representante Morales señaló que la situación es preocupante.

“Quiero saber si estos pacientes están en el sitio adecuado con el tratamiento adecuado. Cómo es posible que sean ingresados para mejorar sus condiciones, pero lamentablemente, y no por negligencia del hospital, los acuestan en el piso en un colchón. Hay que tener sensibilidad. No se está tomando en consideración el criterio médico. Este hospital no puede decir cuándo va a dar el alta a una persona”, dijo el legislador.

En la vista también se señaló que el Hospital de Psiquiatría Forense está operando sin una licencia de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs).

Anuncio

La inspectora de la dependencia adscrita al Departamento de Salud, Doris Borrero, indicó que la institución no ha sometido los documentos para recuperar la licencia e indicó que realizó una visita a la institución el 27 de junio pasado pero aún el informe con las deficiencias señaladas no se ha enviado al hospital.

Mencionó que el informe recoge fallos en la planta física y falta de personal, entre otros.