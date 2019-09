Turismo P.Rico organiza 30 actividades en 20 municipios por mes internacional

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) llevará a cabo 30 actividades en 20 municipios alrededor de la isla como parte de la celebración del Mes Internacional del Turismo.

La directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, dio a conocer este martes los planes e itinerario de eventos durante las próximas semanas detallando el calendario de 30 actividades en 20 municipios localizados todas las regiones turísticas de la isla -Porta del Sol, Porta Caribe, Porta Atlántico, Porta Cordillera, Región Este y Zona Metro.

Varios de estos eventos están siendo auspiciados por la CTPR y se estima que estas actividades contarán con la participación de aproximadamente 16.600 personas incluyendo residentes y visitantes internacionales.

En los primeros 10 días ya se han celebrado 11 actividades entre las cuales se encuentran el Festival de Cine Internacional de San Juan en Fine Arts, Miramar; la primera ronda del torneo de béisbol Little Lads and Little Lassies en varios municipios de Porta Caribe y las carreras 5k 10k y medio maratón del Lola Challenge en el Viejo San Juan.

Durante el resto del mes habrá una amplia gama de opciones, iniciativas y eventos para promover la diversidad de ofrecimientos turísticos, el turismo interno y la actividad económica local.

Entre ellos se encuentran el VIII Festival de la Tiza en Cataño; la Fiesta de Plena y Quenepa en Ponce; el Festival Degustando la Cultura en Arecibo; la Celebración de los 500 años de San Juan; y el evento Chévere Que Son en el Casino Tropical en Bayamón.