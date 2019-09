Estudios Chicanos de universidades de EEUU “debería ser asignatura en México”

Un antiguo alumno de la Universidad Estatal de California Los Ángeles (Cal State) observa un periódico antiguo que forma parte de la exposición fotográfica “East Side Blowouts: Through The Eyes Of Chicano Media” inaugurada el jueves 01 de marzo de 2018, en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/Saalik Khan/Archivo