Matosas confiesa que llevará auriculares al entrenamiento para no aburrirse

El uruguayo Gustavo Matosas, presentado este lunes como entrenador del San Luis mexicano, confesó que llevará audífonos a los entrenamientos por si se aburre como le pasó como seleccionador de Costa Rica.

A una pregunta sobre qué iba a hacer en caso de aburrirse, Matosas respondió lo de los audífonos para después, en un tono sobrio, explicar que el día a día es lo que necesita para sentirse vivo y contento, mientras se dedica a lo que le gusta, el fútbol.

Matosas, de 52 años, renunció el pasado miércoles como seleccionador de Costa Rica porque, según confesó a los medios, se sentía “aburrido” y “como de vacaciones” al tener tan poco tiempo para trabajar con los jugadores.

Ese día había recibido la oferta del San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, la cual el estratega agradeció hoy por sencillez con que pudo materializarla.

“Para mí es un cargo de muchísima confianza que me están otorgando y voy a hacer todo profesionalmente como lo he hecho siempre en mi vida para que este proyecto, que lleva poco tiempo en la primera del fútbol mexicano, siga adelante”, agregó.

El técnico tiene experiencia en México con el Querétaro, el León, el América y el Atlas; su mejor desempeño lo logró con el León al que ascendió a Primera división en el 2012 y ganó el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

“Estuve 5 años en México y me llevé 5 títulos, lo de América no creo que fue un fracaso porque salimos campeones de la ‘Concachampion'; lo de Atlas no salió como esperaba, pero me voy a apegar a las cosas buenas”, afirmó.

El sudamericano sustituirá en el banquillo a Alfonso Sosa, despedido por supuesta discriminación de jugadores, una decisión polémica por tratarse de un técnico que había ganado los dos títulos de la liga de Ascenso en la pasada temporada y después de subir a Primera división, puso al San Luis en el décimo lugar del Apertura.

Sosa dejó al San Luis, que no tiene una plantilla cara, con la tercera mejor defensa del campeonato con ocho goles encajados en siete partidos, aunque el ataque sí fue pobre, con un promedio de apenas un gol por partido.

Matosas debutará el próximo viernes en casa del Puebla del entrenador peruano Juan Reinoso en el torneo Apertura, uno de los dos retos del estratega en lo que queda del año; el otro es ser protagonista en la Copa Mx, en la cual el equipo lidera su grupo con dos victorias, un empate y siete puntos.