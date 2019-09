El anticipado “Joker” llega al festival de Toronto tras su éxito en Venecia

“Joker”, la gran triunfadora de la Mostra de Venecia, protagoniza la jornada de hoy del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) junto con el ‘biopic’ “Ford v Ferrari”, de Matt Damon y Christian Bale.

Pasado el ecuador del TIFF, que inició el 5 de septiembre y concluirá el próximo domingo, el ritmo del festival canadiense se empieza a humanizar con el descenso de estrellas por metro cuadrado y la consiguiente reducción de galas, alfombras rojas y fiestas exclusivas.

Pero todavía hay mucho cine que ver. Este año los organizadores han programado 333 películas (245 largometrajes, 82 cortos y seis series) de las que 133 son estrenos mundiales, 25 son internacionales y 71 estrenos en Norteamérica.

Una de esas películas que muchos están esperando es “Joker”, el film del director Todd Phillips interpretado por Joaquin Phoenix , Robert De Niro y Zazie Beetz que viene directamente de Venecia tras conseguir el León de Oro y despertar pasiones entre críticos y aficionados.

“Joker” llega a Toronto con casi toda su artillería pesada. En la alfombra roja de la ciudad canadiense estarán el director y los principales actores del film, con Phoenix a la cabeza, excepto por De Niro.

Y es que tras conseguir el máximo premio de la Mostra, el próximo objetivo del aterrador bufón roto por el infortunio son las estatuillas de la academia de Hollywood y para seguir ese camino la presencia en Toronto es una de las mejores tácticas.

La única razón por la que “Joker” no hace su estreno en TIFF hasta hoy, y no durante el cotizado primer fin de semana del festival, es que la muestra de Toronto ha establecido que los filmes que han sido proyectados en Venecia o Telluride no pueden estrenarse antes del lunes.

El film de Phillips (realizador de la trilogía de películas “Hangover”) está siendo calificado como una innovadora película que va a trastocar los filmes basados en cómics gracias a su intensidad y originalidad. Y por supuesto, la interpretación de Phoenix.

Junto con “Joker” se estrena hoy en Toronto “Ford v Ferrari” película protagonizada por Christian Bale, quien entre 2005 y 2012 encarnó a Batman, el enemigo de Joker, en la trilogía “Dark Knight”.

Y fue precisamente su intensa interpretación en la primera película de la serie “Batman Begins”, la que catapultó a Bale a la fama.

Bale y Matt Damon, su compañero de reparto en “Ford v Ferrari” también desfilan hoy por la alfombra roja en el estreno mundial en el film del director James Mangold (“3:10 to Yuma”, 2007, film en el que también participó Bale).

El film de Mangold dramatiza el enfrentamiento entre la firma automovilística italiana Ferrari y la estadounidense Ford en las 24 Horas de Le Mans de 1966. Damon da vida al piloto e ingeniero Carroll Shelby mientras que Bale es el piloto Ken Miles. Los dos se enfrentarán al mítico Enzo Ferrari, interpretado por Remo Girone.

También hoy en TIFF se realizará el estreno mundial de la película mexicana “Mano de obra”, del director David Zonana, así como de la coproducción entre Francia, Brasil, España y Bélgica “Wasp Network” interpretada por Penélope Cruz y Gael García Bernal y dirigida por el francés Olivier Assayas.

Estos estrenos se producen después de que ayer se proyectasen por primera vez en TIFF, “Así habló el cambista”, de Federico Veiroj; “La odisea de los giles”, de Sebastián Borensztein; “Liberté", de Albert Serra; y “Emma” de Pablo Larrín.

Otro de los estrenos reseñables de la noche del domingo fue el documental “Ready for War”, del director estadounidense Andrew Renzi y que sigue a algunos de los estimados miles de veteranos del Ejército de EE.UU. que han sido deportados por Estados Unidos en los últimos años.

El film revela con toda brutalidad como algunos de esos veteranos, que son deportados a pesar de servir durante años en el ejército y defender la bandera estadounidense en conflictos como Afganistán o Irak, están siendo captados por los carteles de la droga mexicanos para hacer el trabajo sucio.