EE.UU. buscará olvidar la goleada de México y mejorar ante Uruguay

La selección de Estados de Unidos, que el martes jugará el segundo partido amistoso ante su par de Uruguay, está lista para mejorar la pobre imagen que dio en el duelo frente a México el viernes, que perdió por goleada de 0-3.

Aunque el entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, insiste que el equipo hizo “progresos” frente al Tri, a pesar de la goleada, porque considera que cada vez tienen más identificación como el equipo que quieren ser y el tipo de fútbol que buscan realizar en el campo, sin importar los errores que cometan.

Además la aportación que hicieron los jóvenes valores que ha incorporado a la selección, con el debut de tres frente a México, es considerado por Berhalter como todo un "éxito” y espera seguir por el mismo camino.

Los defensas Sergiño Dest, Miles Robinson y el delantero Joshua Sargent, que fueron los debutantes, están programados para que vuelvan a tener más minutos ante la Celeste.

“La responsabilidad y soltura con que se movieron en el campo les hace merecedores a seguir teniendo oportunidades de adquirir más experiencia con el equipo nacional”, comentó Berhalter, que insistió que los errores que cometieron frente a México fueron “puntuales”.

Otro jugador al que defendió Berhalter fue al hispano Alfredo Morales por el espíritu de lucha que mantuvo durante todo el partido frente al Tri.

Berhalter insistió que frente a Uruguay, quinta selección en la clasificación mundial de la FIFA, tendrán una gran oportunidad de crecer futbolísticamente y a prepararse de cara al inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que determinará la clasificación a Catar 2022 y también de la Copa Oro 2021.

El líder de la selección, el delantero Christian Pulisic, fue muy crítico por la actitud que el equipo presentó en el duelo frente a México, al considerar que salieron a jugar con miedo.

“Eso fue lo que sucedió. No hicimos nuestro mejor fútbol porque salimos condicionados al partido y así no se puede jugar ni avanzar”, declaró Pulisic tras concluir el partido frente a México. “Salimos derrotados. Pensamos que no podemos ganar y eso no es así".

Uruguay, que jugará su séptimo partido contra Estados Unidos, el primero en 17 años, llega sin ninguna de sus estrellas, con las ausencias del defensa Diego Godín y los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani.

El seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, consideró que los partidos amistosos de la fecha FIFA son muy valiosos para probar a nuevos valores.

“Tanto el amistoso que jugamos contra Costa Rica, que ganamos por 2-1 como el que vamos a disputar frente a Estados Unidos, son una gran oportunidad para formar espíritu de grupo con jugadores nuevos y otros que están en el proceso de afianzarse”, declaró Tabárez.

“Trataremos de aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos de crecer en el nuevo proceso”, añadió.

El escenario para el amistoso entre Estados Unidos y Uruguay será el Busch Stadium, de San Luis, el campo de los Cardenales, el equipo de béisbol de la Liga Nacional.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Zack Steffen; Reggie Cannon, Walker Zimmerman, Aaron Long, Sergiño Dest; Tyler Boyd , Wil Trap, Alfredo Morales, Christian Pulisic; Weston McKennie y Gyasi Zardes.

Entrenador: Gregg Berhalter.

Uruguay: Fernando Muslera; Sebastián Coates, José María Giménez, Diego Laxalt, Martín Cáceres; Matías Vecino, Rodrigo Betancur, Lucas Torreira, Giorgian De Arrascaeta; Brian Rodríguez y Maximiliano López.

Entrenador: Oscar Washington Tabárez.

Árbitro: por definir.

Hora: 19.00 local (23:00 GMT).

Lugar: Busch Stadium, de San Luis, con capacidad para 45.538 espectadores.