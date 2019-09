Bottas no renuncia al Mundial: “No tiene sentido rendirse”

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) finalizó segundo en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, disputado en Monza, por delante de su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, y aseguró que no tira la toalla por el Mundial ya que “no tiene sentido rendirse” a pesar de estar a 63 puntos de distancia.

“No tiene sentido rendirse mientras las matemáticas digan que es posible. Es muy difícil por el rendimiento de Lewis, pero nunca se sabe. No tiene sentido rendirse porque hay veces que en la Fórmula Uno pasan cosas locas. Ya veremos”, dijo el finlandés.

Bottas finalizó segundo y señaló la falta de velocidad punta respecto a Ferrari como razón de no haber podido conseguir la victoria.

“Lo intentamos todo hoy, todo el equipo. Yo di todo lo que tenía para ganar y duele un poco acabar a menos de un segundo de la victoria. Ellos eran demasiado rápidos en rectas y era difícil seguirles. Al estar tan cerca, también tuvimos problemas de sobrecalentamiento de frenos. Pero ha sido una buena carrera y la he disfrutado mucho”, comentó.

Una segunda posición que hace que sume ya siete segundos puestos en el campeonato y que no logre la victoria desde hace once carreras, en Azerbayán: “No es imposible ganar, hoy nos hemos quedado cerca. Quizá algún día. Hoy hemos maximizado todo con la estrategia, pero no ha sido suficiente”, declaró.