82-76. Australia resiste el empuje dominicano y ya mira a los cuartos

El español Carlos Sainz Cenamor, bicampeón del Dakar (2010 y 2018) y doble campeón mundial de rally (1990 y 1992), consideró este sábado que el Dakar de 2020 “va a volver a las raíces”, siendo la primera vez que la prueba se disputa en Arabia Saudí.

“La información que tenemos es que va a ser un rally interesante, que va a volver a las raíces con un desierto más tipo africano. También hemos oído que con tramos bastante largos, algunos de más de 400 kilómetros. Tiene buena pinta, las expectativas son altas”, declaró a EFE, en el circuito de Monza, donde acudió a apoyar a su hijo (Carlos Sainz Vázquez de Castro) en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, .

Eso sí, Sainz no confirmó aún que vaya a estar presente en dicha edición, aunque todo parece indicar que estará en la salida y solo falta cerrar la negociación con Mini. Por si acaso, el ya dos veces campeón del Dakar estuvo preparándose ya durante el verano.

“Estamos tratando de cerrar el círculo para poder correr con Mini, coche con el que corrimos el año pasado y con el que hicimos muchos test. Luego en carrera no pudimos capitalizar todo el esfuerzo porque tuvimos problemas, pero espero que este año, si corro porque no está firmado, podamos beneficiarnos de todo el trabajo que se hizo el año pasado y del que se va a hacer”, dijo.

Sainz habló también de la más que probable presencia en el Dakar del también español Fernando Alonso, bicampeón de la F1 con Renault en 2005 y 2006, al que ayuda resolviéndole las dudas y dándole consejos para este nuevo camino.

“Lo único que he hecho es ayudarle y apoyarle en toda la medida que pueda. Contestarle también a todas las preguntas que hace que no son pocas, pero todavía no lo tiene decidido al 100 por 100. Está preparándolo, es un camino que está aprendiendo y donde la experiencia es importante y lógicamente es un ambiente y un tipo de carrera que nunca ha corrido”, comentó.

Sainz aseguró, entre risas, que en caso de que se enfrentase con Alonso en el Dakar no se arrepentiría “nunca” de haberle dado consejos.