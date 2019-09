Uruguayo Mayada dice que fue un duro golpe la salida del técnico del San Luis

El uruguayo Camilo Mayada, defensa del Atlético San Luis mexicano, aceptó este miércoles que la destitución del técnico Alfonso Sosa fue un duro golpe al interior del equipo.

“Es un golpe difícil de digerir, no lo esperábamos. El presidente Marrero tiene el mando del club así que sus razones son válidas, sólo nos toca trabajar con la herramienta que nos brinda y seguir adelante”, apuntó Mayada a medios.

Según medios locales, Sosa dejó al San Luis tras discrepancias con dos jugadores y una discusión con el presidente del equipo, el español Alberto Marrero.

Mayada explicó que no notó nada extraño en la relación de algunos jugadores con Sosa y que se lleva un buen recuerdo de su extécnico.

Anuncio

“No puedo confirmar que hayan existido problemas específicos con alguien, yo tuve una excelente relación con Sosa y sólo tengo palabras de agradecimiento. Era normal que a veces por los resultados o el funcionamiento hubieran discusiones, sin embargo nada para preocuparse”, apuntó.

Por lo pronto, los jugadores del San Luis no han sido notificados del próximo entrenador y se centran en trabajar a marchas forzadas, sobre todo el aspecto físico.

En las últimas horas ha destacado el uruguayo Gustavo Matosas como el relevo, tras su renuncia a la selección de Costa Rica, el miércoles.

Mayada sabe que su compatriota es una buena opción, pero cree que sólo son suposiciones.

Anuncio

“No tenemos conocimiento de con quién trabajaremos, son momentos de incertidumbre. Tenemos que seguir preparando el estado físico y no decaer en el ánimo porque hay que activar las energías y la mente pronto, cuando arribe el nuevo entrenador. Matosas tiene un cartel ganado y es buen técnico”, expuso.

Por otra parte, Mayada, ganador con River Plate de la Copa argentina en 2016 y con Danubio de la liga uruguaya en 2013, el refuerzo de lujo para San Luis, el argentino Ricardo Centurión, tiene el apoyo del grupo, al ser señalado como uno de los hombres que no deseaba Alfonso Sosa en el equipo.

“Lo apoyamos como uno más. Todos somos autocríticos aquí, sabemos lo que hacemos bien y mal. Centurión vino con gran trayectoria y él sabe si ha hecho bien las cosas o no. La decisión de que no jugara no pasaban por nosotros sino por el entrenador”, finalizó.