Reguetonero Maximus Wel rejuvenece su carrera con quien manejó a “El Father”

El reguetonero puertorriqueño Maximus Wel rejuvenece su carrera con su nuevo sencillo, “Humedad”, de la mano de la compañía de manejo del legendario artista urbano Héctor “El Father”, GoldStar Music, y en cuyo tema colaboraron Casper Mágico y Cauty, intérpretes establecidos del movimiento.

Para “Humedad”, según contó este jueves a Efe Melvin Gómez, nombre verdadero de Maximus Wel, prefirió incluir a Casper Mágico y Cauty, por el éxito mundial que han tenido ambos, respectivamente, con sus remezclas de “Te boté" y “Ta to gucci”, y darle un reinicio a su carrera de más de seis años, pero falto de un manejador.

“Es un proceso nuevo y me siento ‘fresh’ (fresco), con nueva imagen y nuevo equipo. Me dicen que me escucho con otro color, diferente. Y por eso estuve tiempo sin sacar música”, explicó Maximus Wel, de 29 años.

“Si quería romper duro, tenía que sentarme a analizar lo que está pasando en la industria. Muchos logran un tema exitoso, se cierran en su burbuja y después, nada. Aseguro que esto será un éxito total”, afirmó el exponente, oriundo de Santa Clara, en San Lorenzo, municipio en el sureste de Puerto Rico.

De ritmo y vibra seductora, “Humedad” trata sobre el deseo que siente el hombre por estar piel con piel con la mujer y “hacerle el amor como nunca”.

“Yo era un ‘enamorao’ y la mejor manera de decirle las cosas a las chicas es cantando”, admitió.

El lanzamiento de “Humedad” llega después de que Maximus Wel colaborara en los pasados años con otros reconocidos artistas urbanos, el colombiano Maluma y los puertorriqueños Cosculluela, Farruko, J Álvarez, Bryant Myers, Ñengo Flow, el dúo de Alexis y Fido, entre otros.

Esa colaboración con Maluma y J Álvarez fue para el año 2013 en el tema “Se acabó el tiempo”, y para el tiempo en que el sudamericano aún no había cautivado a nivel mundial.

“El tema logró ubicarse en los primeros puestos en Colombia. Ese fue el tema que me definió a mí como reguetonero, porque yo en realidad lo que hacía era rap callejero, al estilo de Cosculluela y Kendo Kaponi”, rememoró Maximus Wel, quien grabó junto a Bryant Myers “Me dieron ganas”.

No obstante, a pesar de haber logrado estas destacadas colaboraciones, la carrera de Maximus Wel no había despegado como éste esperaba, debido, a como según dijo a Efe, no contaba con un manejador.

Fue entonces que Maximus Wel se alió con la compañía GoldStar Music & Management, dirigida por Javier “Cholo” Gómez, quien administró la carrera del ahora pastor Héctor Delgado, antes conocido como el reguetonero Héctor “El Father”, uno de los líderes en la historia del género urbano.

“GoldStar lograron que Héctor ‘El Father’ fuese una marca. Además, Héctor fue influencia de los artistas que están ‘pegados’ (teniendo éxito) ahora mismo”, dijo.

“No me comparo en nada con él, ni mi imagen ni mi música. No quiero que la gente piense que voy a cantar lo que cantaba Héctor”, explicó.

Ahora, Maximus Wel y su nuevo manejo musical, según indicó el artista, le dará un “refresh” (renovación) en su carrera, con la cual espera convertirse en uno de los principales exponentes del género urbano y tener la consistencia y la disciplina que ha tenido, según mencionó, Daddy Yankee, autoproclamado “El jefe” del reguetón.

“Es una nueva faceta para mí, para la compañía. GoldStar tiene un conocimiento en el negocio, yo como producto y sé que voy a lograr grandes cosas”, afirmó el novel artista, quien dijo que el prefijo de su nombre proviene influenciado por Maximus, personaje principal de la película “Gladiator”, protagonizada por Mel Gibson.

Y mientras Maximus Wel promociona “Humedad”, este espera que el tema tenga un gran respaldo de los millones de seguidores del género urbano, lanzar algunos de sus 30 canciones ya grabados, continuar haciendo colaboraciones y próximamente lanzar su primer disco en solitario.

“Ya esto es algo bien grande, serio y responsable”, aseguró el joven artista, quien durante su adolescencia tomó talleres de actuación en la organización Boys and Girls Club en San Lorenzo, lo cual lo ayudó a obtener presencia escénica en sus presentaciones.