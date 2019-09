La Federación de Fútbol de Costa Rica rompe su vínculo con Matosas tras el “irrespeto”

La Federación Costarricense de Fútbol anunció este jueves que se desvincula de inmediato del técnico Gustavo Matosas, al considerar un “irrespeto” las razones que argumentó el miércoles para anunciar su renuncia al cargo, que estaba prevista para hacerse efectiva el 10 de septiembre.

En una sesión extraordinaria de última hora, la Federación tomó la decisión de aceptar la renuncia de Matosas, quien se acoge de forma unilateral a la cláusula de rescisión de contrato, pero de forma inmediata, por lo que no estará en el banquillo el viernes en el amistoso ante Uruguay en el Estadio Nacional de San José.

“La determinación se toma tras analizar las razones que adujo el señor Matosas para su salida ante miembros de Comité Ejecutivo, las cuales fueron diferentes a las expresadas ayer públicamente por el exdirector técnico, lo cual se considera un irrespeto a la Federación y al país”, indica un comunicado de la Federación.

El entrenador anunció su renuncia al cargo el miércoles en una repentina conferencia de prensa en medio de informaciones que le colocaban en el Atlético San Luis mexicano.

Matosas reconoció que tiene una oferta que no puede rechazar, aunque no precisó detalles, pero además dijo que en Costa Rica se sentía “aburrido” y como si estuviera “de vacaciones” debido al poco tiempo de trabajo disponible con los jugadores.

“Lo difícil que es dirigir una selección cuando no tenés el día a día con los jugadores. No me siento productivo. A veces me parece que estoy de vacaciones, recibo a los jugadores cada dos meses. siento la falta del día a día para trabajar”, argumentó el entrenador el miércoles.

La Federación Costarricense también determinó que el entrenamiento de hoy y el partido del viernes ante Uruguay, estarán a cargo del asistente Douglas Sequeira.

La prensa, aficionados y entrenadores expresaron duras críticas a la forma en que anunció su salida de la selección y hubo un pedido generalizado para que el uruguayo no se sentara mañana en el banquillo ante Uruguay.

“Gustavo Matosas usó a Costa Rica como experimento”, “La penosa era de Matosas: un fracaso para la Federación”, “Legado de Gustavo Matosas deja poco a la selección”, “Gustavo Matosas no debe dirigir ante Uruguay”, “La mentira detrás de Matosas”, “Váyase, señor Matosas, ?Pero ya, no el viernes”, son algunos de los titulares de la prensa local.

En las redes sociales abundan los comentarios de aficionados molestos y muchos de ellos, con entrada al estadio para el partido del viernes, habían dicho que abuchearían al entrenador si dirigía el compromiso.

El uruguayo comenzó a dirigir a Costa Rica en enero pasado y sumó tres victorias (Nicaragua, Bermuda y Jamaica), un empate (México) y cuatro derrotas (Estados Unidos, Haití, Perú y Guatemala).