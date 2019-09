Brasil crea una pensión vitalicia para niños con microcefalia causada por el zika

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sancionó este miércoles un decreto ejecutivo que establece el pago de una pensión vitalicia para los niños nacidos entre 2015 y 2018 con microcefalia luego de que sus madres contrajeran el virus del zika durante el embarazo.

La pensión equivalente a un salario mínimo (actualmente 998 reales o 250 dólares) será ofrecida a las familias que ya reciben uno de los subsidios creados por Brasil para reducir la pobreza y que beneficia a las que tienen una renta inferior al salario mínimo.

De acuerdo con cálculos del Ministerio de la Ciudadanía, cerca de 3.100 niños nacieron con microcefalia en Brasil entre 2015 y 2018, en la gran mayoría de los casos luego de que sus madres contrajeran el zika durante el embarazo.

El zika es uno de los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, así como el dengue y la chukunguña, y Brasil enfrentó en los últimos años una grave epidemia de esta enfermedad, aunque el número de casos se desplomó en 2018.

Poco después de que comenzara la epidemia, los científicos establecieron una relación entre el aumento del número de nacimientos de niños con microcefalia en Brasil y el contagio de la enfermedad de sus madres durante el embarazo.

El Ministerio de Salud reconoció la relación entre microcefalia y el virus en noviembre de 2015, un año después del inicio de la epidemia, tras lo cual la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial.

Según el decreto firmado por el líder ultraderechista, las familias con niños con microcefalia que aspiren a la pensión tendrán que solicitarla ante el Instituto Nacional de Seguridad Social y esperar que una pericia médica compruebe la relación de la microcefalia con el virus.

“La gran mayoría de las madres (de niños con microcefalia) son personas muy pobres y tuvieron que renunciar a sus trabajos porque los menores con esta síndrome exigen muchos cuidados, por lo que carecen de renta”, afirmó el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, en la ceremonia de firma del decreto.

El ministro aclaró que la pensión vitalicia será mantenida aunque esas familias consigan elevar su renta y pierdan el derecho al subsidio para el combate a la pobreza.

“Los niños tendrán derecho a la pensión especial para siempre y las madres podrán volver a trabajar (y elevar su renta) sin miedo a perder el beneficio”, dijo por su parte la primera dama, Michelle Bolsonaro, responsable por algunas programas sociales del Gobierno para la infancia.

Por tratarse de un decreto ejecutivo, la medida comienza a regir tras su publicación en el Diario Oficial, lo que está previsto para el jueves, pero su vigencia depende de que sea respaldado por el Congreso, que tiene plazo de 120 días para hacerlo.

En su pronunciamiento, Bolsonaro pidió que los legisladores no alteren la medida para intentar ampliar el beneficio para otros casos ya que los recursos públicos son limitados.

“Le pido a diputados y senadores que no alteren el decreto. No hagan demagogia. En caso contrario me veré obligado a vetar la medida porque no puedo incurrir en crimen de responsabilidad (por autorizar gastos por encima de la recaudación)”, afirmó el líder ultraderechista.