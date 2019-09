Maradona, a un paso de convertirse en técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Maradona quedó a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de una reunión que mantuvo el entorno del ’10' con los directivos del club platense.

“Resta juntarnos mañana con parte del equipo de representación de Maradona, ajustar detalles y pasar a legales”, afirmó este miércoles Gabriel Pellegrino, presidente de la institución, en diálogo con la cadena televisiva TyC Sports.

“Lo más lindo fue llamarlo y que responda, lo primero que me dijo fue: ‘No le tengo miedo a nada’. No puso ningún ‘pero’, dijo que estaba dispuesto y que le encantaba la idea”, agregó Pellegrino.

“El acuerdo está en un 80%, solo resta acordar datos formales y administrativos que se resolverán mañana. Hay un acuerdo del 93%", agregó el asesor letrado de Maradona, Matías Morla.

“Diego está feliz que lo hayan tenido en cuenta en el ámbito local. Quiere asumir un nuevo desafío y está con muchas ganas de dirigir”, agregó Morla que fue el encargado de la rescisión del contrato con el mexicano Dorados de Sinaloa.

En tanto, Maradona en un video donde demostró estar rehabilitado de la operación de la rodilla derecha, les mandó un mensaje a los simpatizantes de Gimnasia: “Estoy operado hace muy poco y ya tuve contactos antes con la gente de Gimnasia, pero ahora no hablé con nadie. Que se me haya puesto otra vez, por mis logros lejanos o porque son maradonianos, es una cosa muy linda y muy tierna que me llega al corazón. A toda la gente del Lobo... acá (y se golpeó el corazón)”.

Maradona volvería a dirigir en el fútbol argentino luego de 24 años tras las últimas experiencias en Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995).