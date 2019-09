Festival de cine hispano de Florida y el actor Reynaldo Pacheco darán becas

El Festival de Cine de la Cultura Hispana, con sede en San Agustín (Florida) y el actor boliviano Reynaldo Pacheco concederán becas para que nuevas generaciones de artistas latinos puedan estudiar en el Hollywood Academy of Performing Arts (HAPA), informó este miércoles el certamen.

El actor boliviano, que reside en Los Ángeles, viajará a San Agustín para participar en la segunda edición de esta muestra de cine iberoamericano, que se celebrará del 3 al 6 de octubre próximo.

Pacheco, que recientemente concluyó el rodaje de la película “Los Leones”, protagonizada por la estrella del reguetón Ozuna, dará 8.000 dólares en becas para que los estudiantes hispanos puedan cumplir su sueño de convertirse en actores.

Gracias a esta iniciativa, los jóvenes latinos estudiarían en línea en HAPA, de la que es fundador Pacheco, que también es cofundador de la compañía de producción sin fines de lucro Changing Stories.

El intérprete de “Beginners” (2010) y “Our Brand is Crisis” (2015) dará una charla sobre la experiencia de un actor hispano para triunfar en Hollywood durante el festival, que este año tiene producciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Venezuela y España, el país invitado a esta nueva edición.

Pacheco explicará cómo es trabajar al lado de actores consagrados de Hollywood como Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Ewan McGregor, Ernest Borgnine y Christopher Plummer, o grandes nombres hispanos como Eva Longoria , Kate del Castillo y Carla Ortiz.

HAPA abrió en 2013 sus puertas en Bolivia con el Programa de Actuación para jóvenes y adultos, y posteriormente abrió también una sede en Los Ángeles.

La academia tiene previsto relanzar sus programas “online” para que los aspirantes a artistas puedan formarse en actuación, escritura de guiones y mejorar su acento estadounidense.

El certamen, que cuenta con la colaboración del Tourism Development Council del condado de St Johns, donde se asienta San Agustín, la ciudad fundada en 1665 por españoles y considerada la más antigua de Estados Unidos, presenta este año 65 producciones, en su mayoría cortometrajes de ficción.

Esta edición del festival acogerá además una charla sobre el proceso para someter clásicos a la tecnología de alta definición para su restauración y se proyectarán cuatro obras del cine mexicano de la década de los años 50.

El festival busca exponer a través del cine “las similitudes y diferencias culturales entre los 21 países y la mancomunidad de Puerto Rico, que comparten como lengua común el español”, destacan los organizadores.

Cada año uno de estos países es honrado en un festival que exhibirá además muestras de su arte, gastronomía y música, entre otras expresiones típicas.

El certamen es una división de Art Museum for Private Collections of the Americas (AM4PC), una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover la educación a través de las artes.