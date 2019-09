La Mostra se adentra en Mosul con los héroes que se enfrentaron al Califato

El Festival de cine de Venecia proyectó hoy la película “Mosul”, la historia basada en hechos reales de un grupo de hombres que hicieron frente al infierno del Estado Islámico entre las ruinas de esa ciudad iraquí.

Presentado en la Mostra fuera de concurso, se trata del debut como director del guionista estadounidense Matthew Michael Carnahan, que supo de esa historia tras leer un artículo de prensa.

“Cuando leí el artículo me afectó de un modo muy particular, pocas cosas me afectaron tanto, y desde la primera página supe que quería esta historia, de no haberlo intentado al menos, no me habría perdonado”, reconoció en la rueda de prensa de presentación.

La película narra la historia de un grupo de antiguos policías que forman una guerrilla contra los terroristas del autoproclamado Califato en las ruinas de Mosul, en un intento por recuperar su ciudad, sus vidas y sus propias familias.

El artículo abrió los ojos y la curiosidad del realizador por ese país de Oriente Medio: “Es vergonzoso pero no sabía que existían estos hombres. Aunque mi país estuvo en guerra en Irak desde que yo tenía 17 años, nunca había comprendido ese país”, confesó.

“Desconocía por quién estaba habitado y, cuando supe de esta historia, me afectó mucho y necesité contarla”, subrayó.

La película además es el primer lanzamiento de la productora que acaban de crear los hermanos Anthony y Joe Russo, vinculados durante los últimos siete años a la factoría Marvel, con “Vengadores: Endgame” (‘Avengers:Endgame’) como su más reciente trabajo de súperhéroes.

“Creo que nunca he llorado inmediatamente después de leer una noticia. Todos sentimos que queríamos contar esta historia”, refirió Anthony .

La guerrilla está encabezada por el capitán Jaseem (Suhail Dabbach) y formada por hombres que perdieron a sus familias a manos del ISIS, con el objetivo de cumplir una misteriosa misión en una casa del centro de la ciudad, cercada por los terroristas.

En la historia, trepidante y por momentos enternecedora, no faltan los tiroteos y las bombas, al más puro estilo estadounidense, pues al fin y al cabo es una película de acción.

El director explicó que los tiros repentinos y los sobresaltos tienen una razón: “Quise retratar que las cosas pueden cambiar de un momento a otro”, subrayó.

Esta producción estadounidense está además rodada en árabe, algo celebrado por el productor ejecutivo, el iraquí Mohamed Al Daradji: “Soy optimista con el hecho de que esta película pueda abrir el camino para que en Estados Unidos puedan hacer filmes más positivos sobre Oriente Medio”, dijo.

“Lamentablemente otras veces hemos sido retratados negativamente y aún sufrimos las consecuencias, yo lo he sufrido”, denunció el productor iraquí.

En este sentido, el director aseguró que el uso de la lengua árabe era una condición sine qua non para su proyecto: “No se podía realizar si no se usaba el árabe”, señaló.

Detrás de esta historia de hombres que se enfrascan en una lucha sin cuartel contra la tiranía hay una lección de lo que la unidad de las personas puede acarrear.

“Existen personas muy individualistas y otras que buscan apoyar a la comunidad. Nuestros líderes están tratando de dividir el mundo y, por eso, la película tiene un mensaje muy potente, es un ejemplo de lo que sucede cuando la comunidad se une, que es capaz de superar las adversidades terribles”, reivindicó Joe Russo.

Un pensamiento compartido por el director: “La idea es que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, más allá de la cultura o la lengua. Estas personas parecen lejanas a nosotros pero creo que haríamos lo mismo en una situación infernal como aquella”.

Los hermanos Russo consideran que “Mosul” es una “continuación” de sus aportaciones para la industria Marvel y su intento de llevar otras realidades por todo el mundo.

“Creo que esta película de alguna manera sigue lo que comenzamos de jóvenes con Marvel, el modo de capturar el público mundial con historias de todo el mundo. Lo importante es que más allá del caso narrado es que la historia sea fuerte y toque el corazón, y creo que lo logra”, dijo Anthony.

Por Gonzalo Sánchez