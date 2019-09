Vinicius Júnior, ansioso por cumplir sueño de estrenarse con la Canarinha

El delantero Vinicius Júnior, del Real Madrid, se dijo este martes ansioso por debutar con la selección brasileña, con la que está concentrado desde el lunes en la ciudad estadounidense de Miami para los partidos amistosos frente a Colombia y Perú.

“Estoy feliz de estar aquí realizando ese sueño. Es difícil creer que a los 19 años estoy aquí, al lado de los mejores jugadores, al lado de mi ídolo (Neymar) y de las personas que siempre seguí", afirmó el joven atacante en declaraciones publicadas en el portal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

“No hay nada mejor que estar aquí, al lado de ellos”, agregó Vinicius Junior, que tendrá finalmente la posibilidad de debutar con la selección absoluta tras haber sido excluido en marzo pasado de su primera convocatoria, por una lesión con el Real Madrid.

“Todo es parte del proceso. En marzo estaba en el mejor momento de mi carrera, pero me lesioné y no vine, pero sé que Dios tiene un propósito para mí, y mi familia me tranquilizó diciéndome que todo llegaría en el momento adecuado. Ahora estoy aquí en la primera convocatoria de renovación y estoy muy feliz”, dijo.

Aunque el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, no ha dado pistas sobre la alineación del equipo en los amistosos ante Colombia de este viernes y contra Perú del martes próximo, el juvenil se dice listo para debutar al lado de Neymar, del PSG francés y que fue convocado pese a que no disputa un partido oficial desde junio pasado.

El joven delantero, campeón sudamericano con las selecciones sub'15 y sub'17, afirmó que ya vistió la camisa de la selección brasileña en todos los equipos de base, pero que nada se compara con la posibilidad de hacerlo con la absoluta.

“Fue muy importante haber pasado por las selecciones de base. Pude pasar por todas y sé cuánto eso hace diferencia en mi carrera”, dijo el jugador formado como profesional en el Flamengo, el club más popular de Brasil.

Ante su ansiedad para debutar con Brasil, Vinicius Júnior se dijo hasta preparado para el tradicional ritual de bautizo como jugador de la selección brasileña y en el que probablemente será obligado a cantar ante sus compañeros.

En una rueda de prensa que concedió en Miami, el atacante recordó su llegada al Real Madrid, que comparó con el pasaje entre un equipo juvenil y el profesional.

“La diferencia es muy grande. Cuando llegué al Real parecía que acababa de pasar de la base al profesional. Casemiro y Marcelo siempre me dijeron que en dos meses (en el Real) iba a evolucionar mucho más que en un período largo en Brasil. Y estoy jugando con los mejores. Eso me motiva y me obliga a estar más concentrado para llegar al nivel de ellos”, afirmó.

Al ser interrogado sobre si el Real Madrid llegó a interesarse en la contratación de Neymar antes del fin de la ventana de transferencias y de que el jugador tuviera que permanecer en el PSG, admitió que la dirección del club nunca dijo nada a los jugadores, por lo que no pudo referirse a esta pregunta.