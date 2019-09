Eduardo Noriega: “Me sorprende que a mi edad me llamen para hacer acción”

En su primer papel para Telemundo en el thriller “No te puedes esconder”, Eduardo Noriega es Daniel, un expolicía convertido en asesino a sueldo que ha requerido del actor una gran preparación: “Es el papel con más exigencia física que he hecho, me sorprende a mi edad me llamen para hacer acción”.

Así lo explica en una entrevista a Efe el actor cántabro de 46 años, que muestra su sorpresa sobre la composición del elenco de la serie, con la mexicana Blanca Soto junto a Maribel Verdú o Iván Sánchez porque “un reparto encabezado por cuarentones es gratificante, pero muy raro de ver”.

El 30 de septiembre llegará a la cadena mexicana esta coproducción con España llevada a cabo de la mano de Netflix, plataforma a la que saltará después de su estreno, que cuenta la historia de Mónica (Blanca Soto) y su hija Natalia (Samantha Siqueiros), que tratan de reconstruir su vida y huyen de México a España y durante su aventura se topan con el personaje de Noriega.

“Aunque se ve obligado a ayudar a otra persona, también se está ayudando a sí mismo, Daniel parte de una situación muy baja, está pasando por muy mal momento y haría cualquier cosa por dinero para satisfacer su problema de alcoholismo”, resume Noriega sobre su personaje durante el descanso del rodaje de la serie en Madrid.

A pocos metros de la Gran Vía madrileña donde rodó la mítica escena de “Abre los ojos” (Alejandro Amenábar, 1997) en la que paseaba por un Madrid desierto, Noriega repite rodaje con “No te puedes esconder” donde, según el cántabro, “se contrastan los lugares emblemáticos y señoriales de Madrid con el México más callejero, más bullicioso y más colorido”.

Aunque es la primera vez que el actor trabaja con Telemundo, no es su debut en México. Recientemente ha rodado “La marca del demonio”, una película “chiquitita”, algo que no supone un problema para el actor acostumbrado a grandes producciones porque “cuando dicen acción estás delante de cámara y tienes que sacar adelante un personaje, eso no varía nunca”.