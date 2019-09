Zidane: “Estoy contento por el trabajo, no por el resultado

El entrenador del Real madrid, Zinedine Zidane, dijo este domingo, tras empatar su equipo 2-2 en la vista a Villarreal, que estaba contento por el trabajo aunque no con el resultado.

“En el fútbol los errores pueden pasar, pero me queda una sensación positiva. Quitando los primeros 45 minutos estuvimos bien”, dijo en rueda de prensa Zidane.

“Puede pasar empatar aquí, me quedo con la sensación positiva ya que quitando los primeros quince minutos que no estuvimos, el resto fuimos mejores, Además fuimos capaces de regresar al partido y eso es importante”, añadió.

También destacó que no sabe lo que paso en la segunda parte porque “lo hicimos bien, controlamos, pero llegaron dos veces y nos metieron dos goles. Debemos trabajar en eso, debemos hacer mejor las cosas en defensa. Pero me quedo con la reacción, es importante no perder”, aseguró.

Anuncio

Reconoció que el plan para el partido ante el Villarreal era jugar con dos atacantes porque “sabíamos que tienen problemas con los centros y lo queríamos aprovechar con dos delanteros”.

“Estoy contento con el trabajo de todos. Tenemos dos buenos delanteros, generamos ocasiones y hacemos goles, no podemos estar contentos ya que siempre queremos ganar, pero ahora ya debemos pensar en el próximo partido”, agregó en su explicación.

“Al principio entramos con poca intensidad y es importante entrar fuerte a los partidos, pero el equipo ha empatado y ha sido capaz de darle la vuelta a ese mal inicio, por lo que me quedo con eso”, concluyó Zidane.