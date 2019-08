Nueva York se une a demanda por regla de Trump sobre detención de menores

Nueva York se unió a una demanda presentada por una coalición de 19 estados contra la Administración del presidente Donald Trump por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados que permitirá que estén encerrados por más tiempo de lo establecido en un acuerdo judicial.

“Este intento de Trump de legalizar las detenciones inhumanas de niños por períodos prolongados no sólo viola nuestras leyes, sino que también ofende nuestras conciencias”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al anunciar este sábado que se unió al litigio contra la nueva regla, que comenzará a regir el 15 de octubre.

El pasado 26 de agosto los 19 estados, representados por sus fiscales generales, presentaron la demanda con la que buscan proteger las disposiciones del llamado Acuerdo Flores.

Fue un pacto firmado en 1997 que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, y a los que se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar.

“No permitiremos que la Administración Trump continúe esta cruzada para demonizar y degradar a los inmigrantes”, indicó James en un comunicado.

Los fiscales generales señalaron al tribunal del Distrito Central de California en su demanda que la detención prolongada de niños causaría daños irreparables a los menores, a sus familias y a las comunidades que los aceptan al salir de la custodia federal.

Indicaron además que la eliminación de esta norma afectaría también el papel de los estados en la concesión de licencias para el cuidado de niños donde estén detenidos y pidieron a la corte bloquear la propuesta de Trump mientras continúa la batalla legal.

De acuerdo con James, la nueva regla de la Administración Trump resultaría en una vasta expansión de los centros de detención familiar, que no son instalaciones autorizadas por los estados y que “históricamente han causado un mayor trauma en los niños”.

El Acuerdo judicial de Flores surge de una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito Central de California en respuesta a condiciones de reclusión deficientes para niños inmigrantes no acompañados.

La demanda buscaba establecer estándares sobre cómo el gobierno federal debe manejar la detención de menores, incluyendo a la demandante Jenny Lisette Flores.

En particular, los demandantes expresaron importantes preocupaciones sobre los registros desnudos, que los niños compartían viviendas y baños con adultos del sexo opuesto y que los menores no podían ser entregados a tutores no familiares, lo que llevó a la cruel detención prolongada de niños, recordó James.

La coalición de 19 fiscales se sumó con su demanda a la que había presentado California, junto a Maine, Pensilvania, Oregón y el Distrito de Columbia, el pasado 16 de agosto contra la nueva regla.