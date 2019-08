Leclerc se exhibe en Spa y Ferrari apunta a su primer triunfo del año

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que protagonizó una gran exhibición en Spa-Francorchamps, arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, en el que Ferrari, que con el alemán Sebastian Vettel copó íntegramente la primera fila, apunta a su primer triunfo de la temporada.

Leclerc, de 21 años, dominó claramente la calificación disputada este sábado en el mítico circuito de las Árdenas, en una muy triste jornada que, poco después de la cronometrada principal, se tiñó de luto por el fallecimiento, en un trágico accidente durante la primera carrera de la F2, del francés Anthoine Hubert (Arden).

La joven estrella monegasca logró su tercera ‘pole’ desde que pilota en F1, la tercera del año, al cubrir, en la tercera ronda (Q3) de la calificación, los 7.004 metros de la icónica pista belga en un minuto, 42 segundos y 519 milésimas, 748 menos que Vettel, que lleva más de un año sin ganar y que tampoco le haría ascos a un reencuentro con el triunfo en la pista en la que firmó su quincuagésima segunda y hasta la fecha última victoria en F1.

Ferrari superó a Mercedes, que saldrá desde una segunda fila enteramente ‘plateada’, después de una calificación en la que el español Carlos Sainz (McLaren), con 58 puntos séptimo en el Mundial -el mejor de entre el resto (‘the best of the rest’, en inglés)-, quedó eliminado en la primera ronda, al tener que abortar su último intento a causa de una bandera roja.

Al italiano Antonio Giovinazzi se le paró su Alfa Romeo en la recta de meta y, a pesar de que faltaba poco más de un minuto para el final de la Q1, los jueces decidieron poner fin al primer acto de la calificación; por lo que el talentoso madrileño, sancionado con cinco puestos por cambiar piezas de su motor, festejará este domingo su vigésimo quinto cumpleaños buscando una nueva remontada desde los puestos del fondo de la parrilla.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, con 250 puntos, arrancará tercero, justo delante de su compañero finés Valtteri Bottas -segundo, con 62 unidades menos que el anterior-; después de haber protagonizado el accidente del día, en el tercer y último entrenamiento libre.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que antes del parón veraniego firmó en Hungría su octavo triunfo en las doce primeras carreras del año, perdió el control de su coche en la duodécima curva y se estampó contra la valla de protección, dañando parte de la suspensión delantera y el neumático delantero izquierdo.

Dudosa en principio su participación en la cronometrada principal, los mecánicos lograron arreglarle a tiempo el monoplaza; y Hamilton, que apunta a un sexto título mundial -que lo situaría a tiro de uno del récord histórico del alemán Michael Schumacher- pudo afrontar la calificación, en la que los Mercedes minimizaron daños: el inglés fue tercero, a 763 milésimas de Leclerc; y Bottas cuarto, a 896.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), animador de un campeonato en el que ha capturado las únicas dos victorias que se ha dejado de anotar Mercedes -dos veces exitoso con Bottas- saldrá quinto.

‘Mad Max’, tercero en el Mundial, a 69 puntos de Hamilton, lo hará desde la tercera fila, al lado del finés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

Kimi avanzó dos puestos gracias a la sanción de cinco de los dos Renault, el del australiano Daniel Ricciardo y el del alemán Nico Hülkenberg, que el año que viene será reemplazado en ese equipo por el francés Esteban Ocon, excompañero del mexicano Sergio Pérez, que regresará de esa manera a la F1.

‘Checo’ anunció el viernes la renovación por tres años más de su contrato con Racing Point. El mexicano, que lleva siete carreras sin puntuar y es decimosexto en el Mundial, con 13 puntos -una plaza que no se corresponde con su talento-; también se benefició de la penalización de los Renault.

Sexto en el tercer libre -en el que Sainz fue decimocuarto-, tras acabar noveno la calificación el bravo piloto tapatío avanzó dos puestos y buscará de nuevo los puntos desde la séptima plaza de parrilla en la carrera de este domingo. Prevista a 44 vueltas; para completar un recorrido de 308 kilómetros.

En una pista legendaria, en la que Leclerc buscará la primera victoria de Mónaco en toda la historia de la Fórmula Uno.

La estrella del Principado de la Costa Azul fue el gran triunfador de una jornada. Después de haber sido el más rápido en los entrenamientos libres del viernes, Leclerc encabezó este sábado todas las tablas de tiempos, superando de nuevo con enorme claridad -en casi ocho décimas- a su teórico jefe de filas.

