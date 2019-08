J Balvin arranca en Puerto Rico su gira, “Arcoiris Tour”

El reguetonero colombiano J Balvin arrancó este viernes en Puerto Rico su gira, “Arcoiris Tour”, marcado de mucha energía por un público plagado de “millennials”, aunque falto de artistas invitados, pero cuya ausencia de colegas no limitó a la audiencia a disfrutar excesivamente la presentación.

Ataviado con un abrigo anaranjado que presentaba la imagen de Dragon Ball Z y su cabellera pintada de verde con puntos negros, el artista sudamericano arrancó su presentación en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan con “Reggaetón”, tema que dedicó a Puerto Rico.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre verdadero del artista de 34 años, continuó su gran presentación con “Machica”, “Con altura” y “X”, la cual interpreta con el veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam, pero que no acudió al concierto.

“Es la noche más especial, hasta el momento de mi carrera, no lo puedo negar, porque estamos en la casa del reguetón, así que gracias”, expresó J Balvin frente a unas 15.000 personas, en su mayoría jóvenes, en el llamado “Choliseo”.

“Y ser el primer artista colombiano urbano, no importa, somos latinos y llenamos este lugar, muchas gracias. Y orgulloso de ser latino donde quiera que vaya”, agregó J Balvin, uno de los artistas urbanos más escuchados en el mundo, pues cuenta con sobre 55 millones de seguidores en Spotify.

El reguetonero natural de Medellín siguió la velada interpretando “Ginza” y “Siempre papi, nunca inpapi”, la cual contó con la participación especial del puertorriqueño Luigi 21 Plus.

Después de este tema, J Balvin continuó con “No es justo” y “Otra vez”, que grabó junto al dúo puertorriqueño de Zion y Lennox, pero estos no participaron de la velada de esta noche, seguido de “Ahora dice”.

Tras un leve receso, J Balvin se trasladó a la parte posterior de la arena de la sala para proseguir con su espectáculo.

Allí, en una reducida tarima, una bailarina esperaba a J Balvin sentada en una silla.

A su llegada al entarimado, J Balvin, luciendo lo que parecía ropa militar, prosiguió el concierto interpretando “Downtown”.

Para esta interpretación, la bailarina le brindó al artista urbano bailes exóticos, calentando un poco más la velada ante la atestada sala de espectáculos de Puerto Rico.

"?Cómo se siente la energía acá? ?Allá arriba?. Porque esta es la sesión en la que doy la bienvenida al “oasis”, título del disco que realizó con el trapero puertorriqueño Bad Bunny, para entonces interpretar “Mojaita”, la cual interpretan ambos en dicho álbum.

Sin embargo, Bad Bunny no estuvo en el concierto de esta noche, pues tenía una presentación en Miami, Florida (EE.UU.).

Continuando con el álbum “Oasis”, J Balvin continuó la presentación cantando “Yo le llego” y “La canción”, en la que se arrodilló como agradecimiento a su público, para entonces terminar su interpretación y regresar a la tarima principal.

La presentación prosiguió con “I like it like that”, en principio sin J Balvin en la tarima ni Bad Bunny, quien colabora en este tema, aunque apareció un cabezudo personificando al artista puertorriqueño.

J Balvin, no obstante, apareció después luciendo otro cambio de ropa, esta vez con una camiseta blanca, un abrigo anaranjado y pantalones amarillos.

Para esta interpretación, no obstante, el tema cambió su ritmo urbano a la salsa, lo que llevó así a J Balvin a tirarse varios pasos del género caribeño, manteniendo así la energía del público.

El protagonista de la noche continuó cantando “Si tu novio te deja sola”, “Tu sensualidad” y “Bonita”, en la que el dúo puertorriqueño de Jowell y Randy se unió.

Jowell y Randy, a su vez, se apoderaron del escenario para interpretar varios de sus grandes éxitos, “Siente el boom”, “Guayoteo” y “No te veo”.

Tras su presentación, el dúo anunció que se presentará en el recinto sanjuanero en febrero de 2020.

Mientras, J Balvin prosiguió su velada con los temas “Quiero repetir” y “Baila”, en los que ambos colabora el también boricua Ozuna.

Pese a la ausencia de Nicky Jam, Zion, Lennox, Bad Bunny y Ozuna, J Balvin continuó brindando un gran espectáculo con otros temas como “China”, “Mi cama”, “Loco contigo”, “Contra la pared”, “Mi gente” y “No me conoce”.

Jorge J. Muñiz Ortiz