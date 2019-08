Schwartzman salva el honor del tenis argentino y latinoamericano

El tenista bonaerense Diego Schwartzman, vigésimo cabeza de serie, hizo buenos los pronósticos este jueves al vencer por 6-4, 6-2 y 6-0 al bielorruso Egor Gerasimov y conseguir por tercera vez consecutiva el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Schwartzman, de 27 años, apenas necesitó una hora y 38 minutos para dar cuenta de su rival en la pista 7 de Flushing Meadows, donde el tenista argentino fue el que mejor se adaptó a la condiciones climatológicas de humedad y viento.

“Me he sentido muy bien, confiado, creo que me adapté mejor a las condiciones de la pista, el viento era muy fuerte, y tuve la paciencia para que él cometiese el máximo de errores no forzados”, comentó Schwartzman, que tiene el privilegio de ser el único tenista argentino y latinoamericano que queda en el cuadro principal.

El próximo rival de Schwartzman será el ganador del partido que disputan el estadounidense Tennys Sandgren, número 72 del mundo, frente al canadiense Vasek Pospisil, 216 en la clasificación de la ATP.

Anuncio

“No me preocupa el rival que pueda tener, lo que deseo es sentirme bien en la pista, seguro de mi tenis y hacer las cosas que me puedan permitir pasar a la cuarta ronda”, declaró Schwartzman, quien en el 2017 ya alcanzó los cuartos de final.

Schwartzman, que pasa por un buen momento de juego, fue superior en todas las facetas del duelo con 22 golpes ganadores y apenas 16 errores no forzados por 23 y 47, respectivamente, que tuvo Gerasimov.

Si Schwartzman pudo disfrutar de la victoria, no sucedió lo mismo con el debutante chileno Cristian Garín, trigésimo primer cabeza de serie, el uruguayo Pablo Cuevas y el boliviano Hugo Dellien, quienes cayeron derrotados y eliminados del último torneo de Gran Slam de la temporada.

La primera derrota la protagonizó Garín, quien nunca pudo con el mejor tenis del joven australiano Alex de Minaur, quien se impuso en tres sets corridos por 6-3, 7-5 y 6-3 en dos horas y 21 minutos que duró el partido

Anuncio

Más resistencia puso el veterano Cuevas, de 33 años y 53 del mundo, que luchó durante tres horas y 17 minutos por el triunfo frente al polaco Kamil Majchrzak, 10 años más joven, que al final impuso su mayor resistencia física para vencer por 6-7 (3/7), 6-4, 2-6, 6-4 y 6-1.

Luego llegaría la también la derrota del debutante Dellien, 84 del mundo, ante el ruso Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 5-7, 7-5 y 6-3, en dos horas y 43 minutos.

A pesar de la derrota, Dellien tuvo un debut positivo al conseguir el primer triunfo en un torneo de Grand Slam y además arrebatarle un set al jugador que está proyectado junto con los Big 3, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, como los favoritos a conseguir el título de campeón.

Con Schwartzman como único representante en la competición individual masculina, el tenis latinoamericano pondrá toda su atención en la abundante representación con la que cuenta en la competición de dobles masculinos, encabezada por la pareja de los colombianos Juan Sebastian Cabal y Robert Farah, que llegan al torneo como primeros cabezas de serie, después de haber ganado Wimbledon.